Dubravka Ugrešić: Još uvijek smo na razini hrvatskog 'čistog zraka' i toga tko ga zagađuje

Nakon što je za 'Lisicu' dobila nagradu tportala za najbolji roman godine, Dubravka Ugrešić 26. lipnja gostovala je na Književnom budoaru u zagrebačkoj Booksi gdje je s književnom kritičarkom i članicom žirija tportalove nagrade Katarinom Luketić razgovarala o recepciji njenih knjiga u Hrvatskoj, o ovdašnjoj atmosferi populizma, konzervativizma i nacionalizma, ali i o globalnoj prevlasti amaterizma i logike profita koji se odražavaju i na kulturu

'S obzirom na to, stvari se nisu puno promijenile u odnosu na ono što sam doživjela devedesetih. Sad jako ružne reakcije dobivam od desničarskih medija, a ne od udarnih. Od njih dobijem noticu ili križaljku', rekla je Ugrešić zaključujući da je to tako jer 'hrvatskoj kulturnoj sredini fali škola bontona i ozbiljna edukacija o tome što znači solidarnost'.

'Sve promjene koje dolaze u kulturi, dolaze od kolega. Ima ona famozna legenda o Staljinu koji telefonom zove Pasternaka i pita je li Mandeljštam dobar pjesnik. Pasternak odgovara da ne bi znao, da njih dvojica nisu iste orijentacije. Idući dan Mandeljštam je uhićen. Dakle, da bi došlo do promjene, potrebna je vojska ljudi, od učitelja u vrtićima, školama, na fakultetima sve do medija. A koliko čujem, u vrtićima djeca redovito mole jer tako kažu tete. Tko je njima tako rekao, ne znam, ali to rade', ispričala je Ugrešić.

S obzirom na to da diljem Europe dolazi do uspona nacionalizma i kojekakvih rigidnih koncepcija, Luketić je Ugrešić pitala jesmo li možda na pragu nove epohe, kad više neće biti moguća kozmopolitska priča.

'To je najkrhkija pozicija koju si netko može zamisliti, tražiti si idealnu zonu van nacije, transnacionalno, krosnacionalno, postnacionalno. Takvo moje pozicioniranje je manifestno, a o poteškoćama kako se to sprovodi neću ni govoriti. Plediram ipak uporno na to jer ako se ne probije ideja da književnost nije nacionalna stvar, onda ćete uvijek imati te nacionalne enklave, bit će nam zanimljivo da prevedemo jednog vijetnamskog pisca, ali ne tri, to je previše, i uvijek će se vući oznaka da ste made in Croatia ili gdje već. Čak i u vizualnim umjetnostima stvari puno bolje stoje nego u književnosti. Ona je najrigidnija jer se nacionalizam najbolje ispoljava kroz naraciju kulture', objasnila je.

'Kako je svijet postao globalno selo, tako smo svi postali isti i mogućnosti manipulacije, a da ne znamo da iza toga stoji tržište, su ogromne. Netko veli, Isuse, ljudi, Elena Ferrante je genije. I Zadie Smith je rekla da je genije. I svi odjednom misle da je Ferrante genije. Zato što tako želi tržište. Pritom ona tu nije ništa kriva. To se sa svime događa, svi sudjelujemo. Kultura je postala produkt kao i svaki drugi i ja mislim da je to pitanje socijalizacije. Mi moramo kupiti novog Murakamija kao što moramo kupiti novi iPhone. Ja imam šesticu, usput', rekla je Ugrešić koja se na pitanje kako ta unifikacija i komodifikacija utječu na književnost osvrnula na to da je Europa premrežena milijunima škola za pisanje. Jednu stvarnu talijansku opisala je i u 'Lisici'.

'Sjećate se kako smo se nekoć zgražali na Jerryja Springera? Sada nas više ništa ne šokira. Kulturni populizam ušao je na široka vrata, s tržištem koje ne može bez konzumenta. On je kralj. I u situaciji ste da vam svatko može dati jednu ili pet zvjedica. Zamislite koja je to slast i potajno veselje, biti osoba koja ima moć tebi dati dvije zvijezde, tebe izbaciti s Facebooka itd. Novi mediji dali su osjećaj te moći, koja je naravno lažna, ali svejedno je izražena. Tako smo i došli do toga da lovimo što je tko objavio na Twitteru. To je sadržaj naših novina', zaključila je Ugrešić dodajući da su u sveomu tome ogromne mogućnosti manipulacije.

'Sve igra veću ulogu od samog teksta, njega ionako nitko ne čita osim marljivih i ljubitelja književnosti. Općenito se vrlo teško snaći u svim vrstama umjetnosti. Danas ćete za nešto reći da je odličan film, a sutra shvatiti da je odličan konstrukt. Zato čak više volim autentično smeće. Vi ne možete proizvesti lošu književnost osim ako niste to, loša književnost. Ali možete proizvesti književnost koja će se svima učiniti kao visoka, a do toga dolazi jer je svima pao standard, od onih koji čitaju do onih koji podučavaju. Recenzije su, primjerice, nekoć bile takve da su vas ipak malo educirale kako se gleda film, kako se čita knjiga. Danas horde ljudi ide u muzeje bez da razumiju o čemu se tu zaista radi. A ne mogu razumjeti bez edukacije. Ne kažem da je sve skupa propalo, ali se svakako transformiralo. Sami sebe odgajamo ili preodgajamo na drugi način, i kao recipijente i kao autore', pojasnila je Ugrešić koja vjeruje da autori djeluju u stanju kaosa i slučajnosti.

'Umjesto da gradim hrvatski ženski kanon, ja ću ga sad rušiti, ali moram pitati - zašto je ona kamen-temeljac hrvatske ženske književnosti? Samo zato što je Hrvatica koja svoje rodoljublje nikad nije skrivala nego ga pokazivala. Drugog razloga nema. Ta je žena djelovala između dva rata, malo je potegla poslije Drugog svjetskog rata. Pisala je romane kakve je sto godina prije nje pisao Walter Scott, a mogla ih je pisati samo u sredini koja nije imala neke druge čitateljske zahtjeve. Njeno novinarstvo je bilo zapravo rodoljubno novinarstvo. U vrijeme kad je Zagorka djelovala, već je pisala Virginija Woolf, na snazi su bile sufražetkinje. Ona se svejedno i dalje držala u 19. stoljeću. Tako da bih za nju rekla da je dopustivi kamen-temeljac. Svi su to prihvatili i to je jako dobro. Nemam ništa protiv komercijalizacije i simpozija u njenu čast i toga da je Zagorka naša najveća spisateljica. Ništa me to ne smeta. Samo bi mi bilo drago kad bi to bilo malo jasno zašto, a to svi previđaju', rekla je Ugrešić i upozorila da 'ima jedna hrvatska osobina - a ta je da uvijek biraju krive idole'.

'Ali zato kad netko od mojih čitatelja primijeti neki detalj, onda mi je to izvor neizmjernog zadovoljstva. To je ta komunikacija čisto književne vrste', komentirala je, osvrćući se na status Marije Jurić Zagorke u hrvatskoj književnosti.

'Ja zaista u to vjerujem. Ne mogu se takvim stvarima baviti svi. Za to treba posebna vrsta tvrdoglavosti i vjere koja uvijek ide s manjkom samopouzdanja koji je normalan jer proizvodite nešto što nema svoju vrijednost. Zato s piscima i drugim umjetnicima možete najlakše manipulirati jer ako su pravi onda su užasno ranjivi i nesigurni jer proizvode nešto što nema pravo vrednovanje, što zapravo ovisi o milosti konuzmenta. Ja sam jednom srela nobelovca koji nije bio siguran da mu je pjesma dobra. Zato je to da je umjetnost nešto što ide na tržište katastrofalno za umjetnost. Prodaja je super, da, ali sam umjetnik ne bi o njoj trebao misliti jer su stvari krhke. Jedan dan jeste, drugi niste, a zašto je to tako, ne zna se', rekla je Ugrešić dodajući kako je za književnost koju piše prihvatila da za nju nema puno čitatelja i da je na margini.

'O kulturi možete razgovarati ako pretpostavljate da postoji neki red, neka struktura. Meni se čini da je to opći kaos i da u njemu plivaju svi - i autori i stvaraoci i ovi koji omogućuju da djelo dođe do konzumenta, a na koncu i konzumenti. Kad imate samo proizvodnju, onda se stvari odvijaju na taj način', pojasnila je i osvrnula se na proizvodnju književnih zvijezda.

'U politici, u povijesti, možda čak i u nogometu. I onda zapnu za njih. Nije mi jasno da nikad nije došlo do nekih revizija u pravom smjeru, čak i nevezano za politiku, kad je u pitanju samo estetika. Riječani se trude već godinama da naprave svog kanonskog James Joycea, a to je Janko Polić Kamov. Ja mogu napisati disertaciju o tome zašto ne Kamov, zašto on nije veliki pisac, ali to je nebitno jer on je izbor svoje sredine, kao što je i Leopold Mandić svetac. Kad ideš u dekonstrukciju tih mitova, muških jer ženskih ni nema, onda dođeš do zaključka uvijek o fatalno krivom izboru', poručila je Ugrešić i dodala da su joj osobno imena koja bi joj ušla u privatni kanon.

'Apsolutno Krleža, prvo mjesto, a onda svi ispod. Ostalo jako ovisi od konteksta - tko ga mijenja, bilo da je riječ o književnom ili kulturnom kontekstu. Promjenu može donijeti gest, kao kod Siniše Labrovića ili, primjerice, pogani jezik, kao u Vedrane Rudan. Naravno da možete reći da ovog drugog ima koliko hoćete, ali u tom momentu nije bilo ničega drugog dovoljno jakog i autentičnog. Sinan Gudžević, primjerice, u odnosu na kontekst također radi veliku stvar. On nešto u nečijem uhu mijenja. Meni je osobno to napravio Alen Vitasović. Bila sam u avionu i to je bilo vrijeme one užasne kroatizacije hrvatskog jezika i odjedanput mi je u uho doletjela muzika na čakavskom. Bio mi je tada taj dijalekt božanstven jer je bio pitanje jezične slobode. Vitasović nije književni primjer, ali ako na tako malo drugačiji način gledate kulturnu scenu, onda ćete vidjeti da su sve to bitne promjene, mala otvaranja koja mnogo znače. Bitno je da nešto pomičete', poručila je Ugrešić.