Dubravka Ugrešić dobila književnu nagradu tportala za najbolji hrvatski roman

Jedanaesta po redu književna nagrada tportala za najbolji roman dodijeljena je spisateljici Dubravki Ugrešić za roman 'Lisica' u izdanju Frakture, a nagrada vrijedna pedeset tisuća kuna i statua tipkovnice uručeni su joj u petak navečer na svečanom proglašenju dobitnika u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

'Od japanskih svetišta do sela Kuruzovac, od Borisa Pilnjaka do otužnog konferencijskog književnog turizma, od Nabokova do kulture narcizma i selfizma, Dubravka Ugrešić uspijeva u jednom tekstu i jednom književnom svijetu suvereno obuhvatiti kompleksnost današnje stvarnosti. Lisica je tako izvedbom i poetikom potpuno suvremen roman koji obnavlja neke 'starinske' vrijednosti: ponajprije vjeru u moć umjetnosti i moć 'heretika i sanjara' koji – iako stoje na marginama društva – tu umjetnost stvaraju', ocijenio je žiri u sastavu Ivice Buljana , predsjednika, Ursule Burger , Katarine Luketić , Jadranke Pintarić i Miroslava Mićanovića .

Književna nagrada tportala dodijeljena je na proslavi 15. godišnjice tportala, a Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma tom je prilikom pozdravio goste.

'Vrlo sam ponosan na ono što je tportal postigao u ovih 15 godina. Postao je izuzetno relevantan i čitan medij i uvijek uspijevao biti tehnološki napredan', rekao je Tomašković.

'Posebno bih zahvalio Branki Bajt koja sa svojim timom brine o tome da tportal financijski dobro posluje i da je samoodrživ te Danijeli Jozić, glavnoj urednici i njenoj redakciji. Radite odličan posao i želim da tako nastavite i idućih 15 godina', poručio je Davor Tomašković.

Glavna urednica tportala Danijela Jozić rekla je kako je ovo važna obljetnica.

'No, posebno želim istaknuti još jednu sjajnu brojku koju je tportal zabilježio ove godine, dakle, godinu dana nakon našeg velikog redizajna, a to je da smo dosegnuli više od 1,38 milijuna čitatelja. To je, prema mjerenjima Gemiusa, 4. pozicija među najčitanijim portalima u Hrvatskoj. Ponosni smo zbog tog rekorda. On govori da smo sadržajem i uređivačkom politikom odabrali pravi put', rekla je Jozić te posebno zahvalila redakciji, svim djelatnicima, komentatorima, a najviše urednicima i novinarima.