Dramatičan apel direktora Louvrea: Unatoč svoj raskoši, muzej se raspada

'Oprema i infrastruktura muzeja su istrošene', rekao je novi ravnatelj muzeja te krenuo u nabrajanje. Mehaničke instalacije postavljene 1980-ih kao dio velike obnove Louvrea ozbiljno su istrošene, a povijesna zgrada na mnogim mjestima treba ozbiljnu obnovu.

Govoreći pred odborom francuskog Senata, Leribault je rekao da, unatoč svojoj raskoši i predanosti osoblja, institucija 'gubi snagu' i 'raspada se'.

Posebno je skrenuo pozornost na zgrade oko Cour Carréea, povijesnog središnjeg dvorišta u muzejskom kompleksu i na problematična područja u krilu Sully, koje se proteže uz rijeku Seinu.

'Zbog urušavanja greda na drugom katu, morali smo evakuirati urede dva odjela u studenom', otkrio je, dodajući da je galerija Campana također morala biti zatvorena iz predostrožnosti. Muzejski djelatnici trenutačno pokušavaju spasiti deset tisuća grčkih vaza iz ugroženih prostorija.

Ovaj povjesničar umjetnosti ističe kako su potrebni opsežni radovi na obnovi i modernizaciji muzeja kako bi se osigurao njegov dugoročni opstanak. No, za to će im biti potrebna golema financijska sredstva.

Kako navodi France24, još su u svibnju najavili veliki projekt obnove nazvan 'Louvre - nova renesansa', u sklopu kojeg će biti stvoren novi prostor za sliku Mona Lise, najposjećeniji izložak u muzeju, ali i novi ulaz u muzej. Točna cijena ovog projekta još nije poznata. Prema jednim izvorima mogao bi koštati između 700 i 800 milijuna eura, dok su drugi procijenili trošak na nevjerojatnih 1,15 milijardi eura.

S obzirom na to da je Louvre jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, koji svake godine posjeti oko devet milijuna posjetitelja, očito je da su ulaganja nužna.

No, muzej su u posljednje vrijeme potresli incidenti koji su umanjili njegov sjaj. Dovoljno je podsjetiti na spektakularnu pljačku krunskih dragulja vrijednih 88 milijuna eura, u listopadu 2025. godine. Uslijedili su štrajkovi zaposlenika, prijevara s ulaznicama, koja je muzej navodno stajala deset milijuna eura, ali i brojni problemi s održavanjem palača koje su tijekom stoljeća gradili razni francuski vladari.