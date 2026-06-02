Novi trag u istrazi spektakularne pljačke Louvrea vodi u Belgiju?

Prošlog je tjedna belgijska policija uhitila nekoliko lopova, a u njihovim mobilnim telefonima pronašli su fotografije koje prikazuju unutrašnjost muzeja Louvre. Točnije, u detalje prikazuju Galeriju Apollo gdje se prošle godine odigrala spektakularna pljačka dragulja i nakita.

Kako pišu francuski mediji, pozivajući se na pravosudne izvore, pronalazak ovih fotografija pokrenuo je zajedničku istragu Francuske i Belgije, a uhićeni lopovi navodno dolaze iz istočne Europe i specijalizirani su za krađu tereta.

Istraga bi trebala razjasniti postoji li veza između lopova uhićenih u Belgiji i četvorice osumnjičenika za pljačku koji su trenutno u pritvoru u Francuskoj. Za sad ni francuska ni belgijska policija ne otkrivaju tijek istrage.

Podsjetimo, spektakularna pljačka odigrala se 19. listopada kad su lopovi ušli u Galeriju Apollo u Louvreu i ukrali krunske dragulje vrijedne oko 88 milijuna eura. Ukradeni dragulji još uvijek nisu pronađeni.

Činjenica da je jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu opljačkan na tako spektakularan način, izazvala je raspravu o sigurnosti samog muzeja i izložaka neprocijenjive vrijednosti. Naime, kradljivci su se kamionom s dizalicom popeli na balkon na prvom katu muzeja i ušli kroz prozor, a cijela je pljačka trajala tek nekoliko minuta.

Cijeli je slučaj kulminirao ostavkom tadašnjeg ravnatelja muzeja, Laurencea de Carsa.

U muzeju strahuju da su dragulji prebačeni izvan Francuske kako bi se lakše preprodali, što bi njihov pronalazak uvelike otežalo. Najveći je strah da je nakit koji sadrži dragulje već pretopljen, a ova remek-djela nacionalne baštine nepovratno uništena.