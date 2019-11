'Domaća se kinematografija sklonila u zaklon, i tek trebamo vidjeti dubinske posljedice političkog intervencionizma na polju filma'

Petar Milat dugogodišnji je voditelj zagrebačkog Multimedijalnog instituta (Mama) te direktor i selektor Human Rights Film Festivala, koji će se od 1. do 8. prosinca održavati u Zagrebu i Rijeci. Festival angažiranih filmova aktivistički je u svojim popratnim programima, no filmski je program svake godine sastavljen od niza festivalskih dragulja. Tako nas i ove godine čekaju probrani naslovi s Cannesa, Rotterdama, Berlina i Venecije, od novih redateljskih nada do velikih majstora poput Pedra Coste, Sergeja Loznice i Patricia Guzmana

Koliko je nedostatak kina Europa utjecao na ovogodišnji program? Zatvaranje kina Europa, bez sumnje za kulturu najdinamičnije lokacije na ovim prostorima, pogubna je posljedica voluntarizma gradskih vlasti. Ako tome pribrojimo i prošlogodišnju de facto okupaciju Studentskog centra u Zagrebu, te slične primjere iz drugih grana umjetnosti i njihovih prostora, situacija je očajna i bez obzira na neke izvanredne inicijative i rezultate izvan Zagreba, kao na primjer Kino Mediteran, zamašnjak kino kulture u Hrvatskoj ipak čine zagrebačke institucije, pa njihov nestanak prijeti i svima ostalima u ovoj državi. Već čisto logikom brojki. Za naš festival je sve to konkretno značilo da smo odustali od plana da napravimo jedan sveobuhvatan filmski i diskusijski program vezan uz najnoviju generaciju tzv. postjugoslavenskog filma. U filmskom se dijelu programa tema ljudskih prava doživljava vrlo fleksibilno, a ključna je estetska vrijednost filmova i tu ne činite puno ustupaka. Po kojem kriteriju birate filmove? Specifičnost Human Rights Film Festivala je to da ga vode dvije organizacije iz kulture, zagrebačka MaMa i Močvara, koje su podosta uključene i u aktivističke vode. To je za nas u nekoj krajnjoj konzekvenciji uvijek značilo da sam filmski festival, ma koliko god se on temeljio na ideji i poticanju kulture ljudskih prava, može biti i puno zaigraniji nego što bi se to očekivalo, upravo zato što je većina nas svakodnevno uključena u brojne važne društvene pokrete i inicijative, pa to ne moramo nužno ponavljati kad organiziramo i festival. Drugim riječima, promjena svijeta će se prije desiti u nekim drugim područjima i nekim drugim metodama, a mi smo si svjesno zadali zadatak da festivalskim, mahom umjetničkim programima propitujemo, potičemo i razvijamo maštu koja je potrebna da bi se svijet oko nas uopće i mogao zamisliti drukčijim. Dugački spori filmovi Lava Diaza ili Pedra Coste, da navedem samo neke redatelje koje smo redovito prikazivali na HRFF-u, vas zasigurno na prvu neće mobilizirati na barikade, ali će vas estetski šok gledanja takvih filmova potaknuti da na stvari oko sebe gledate novim očima. To bi ujedno bio i naš selekcijski credo, to jest, promocija strasti za kino na drugi, odloženi pogled.