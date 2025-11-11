do 10. prosinca

Javni poziv za mlade umjetnike na temu tolerancije za djecu

Bi. S. / Hina

11.11.2025 u 01:02

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust raspisao je javni poziv za predlaganje i izradu umjetničkog rada namijenjenog djeci predškolskog uzrasta, s temom tolerancije, prihvaćanja i uvažavanja različitosti

Poziv je otvoren mladim umjetnicama i umjetnicima do 30 godina koji djeluju u različitim umjetničkim medijima, a rok za prijavu je 10. prosinca.

Za najbolje prijedloge osigurane su nagrade u ukupnom iznosu od 1500 eura bruto, odnosno 1000 eura za prvu, 300 eura za drugu i 200 eura a treću nagradu.

Javni poziv dio je programa Učenje i odrastanje u toleranciji, koji Centar razvija s ciljem poticanja umjetničkih istraživanja i stvaranja djela koja doprinose razvoju empatije, poštovanja i tolerancije kod najmlađih.

Program je započeo 2023. godine pilot-fazom i videopričom Duga, a ove godine objavljen je i priručnik Duga - priča o jednakoj različitosti autorica Višnje Vekić-Kljaić i Nataše Popović.

Projekt i objavu javnog poziva sufinanciraju Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija.

Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na stranicama Centra.

tportal
