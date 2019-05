'Cigla' je važna i punokrvna priča o svim potištenim, prezrenim i apatičnim građanima Hrvatske

S predstavom 'Cigla' dramatičara i pisca Filipa Šovagovića, koja je premijerno izvedena 10. svibnja u režiji Krešimira Dolenčića, Dramsko kazalište Gavella dobilo je zanimljivu, važnu i punokrvnu predstavu, koja nas suočava s ozbiljnim propustima iz naše ratne i poratne prošlosti, ali i upozorava na njegove posljedice te na postojanje prezrenih i traumatiziranih iz tzv. izgubljene generacije.

Rat je tu, u pozadini se čuje potmuli zvuk udaljenih detonacija i sirena, ali je naglasak na Šovagovićevim nemotiviranim i neostvarenim antijunacima, koje zatičemo u domaćoj atmosferi predratnog rockerskog miljea, u prostoru siromašnog i derutnog stana, na rubu gladi. Oni su žrtve okolnosti, u isto vrijeme smiješni i tragični, i pokušavaju preživjeti u ratnim i postratnim vremenima. Likove te 'družbe Pere Kvržice', kako se to lucidno kaže u komadu, prepoznajemo iz naše svakodnevnice, oni tavore u svijetu nerada i nezaposlenosti, nisu proaktivni nego parazitiraju, ne izlaze iz kuće i ništa ne rade, ali imaju toplinu i neki ludi šarm.

Protokom vremena taj tekst nije nimalo izgubio na aktualnosti. Dapače, potresna priča o disfunkcionalnoj obitelji Ciglenečki i njenim članovima, siročićima o kojima se brinuo najstariji brat, njihovoj letargičnoj i besperspektivnoj svakodnevnici, u kojoj se zapravo ništa ne događa sve do trenutka dok najmlađi brat Cigla ne dobije poziv za vojsku, itekako je aktualna i zbog toga značajna.

Premda u ovom čitanju Šovagovićevog teksta o ratnoj i postratnoj generaciji nema polemičkih tonova i referiranja na ondašnju ili sadašnju političku situaciju, predstava vrlo jasno i snažno progovara o sudbini ljudi kojima je rat promijenio život. To jest u užem smislu priča o braniteljima, dakle, o ratu i njegovim pogubnim posljedicama, ali zapravo je to priča o svima potištenima, prezrenima i apatičnima građanima Hrvatske, koji su se našli u središtu burnih povijesnih događaja i koji su zbog nesnalaženja u novim okolnostima zastali sa svojim životima. To je i priča o ljubavi i o našoj potrebi za njom, bez obzira na okolnosti. Također, Šovagovićeva 'Cigla' je društvena alegorija jer prikazuje nesnalaženje i propast jedne rockerske generacije, koja je imala ideje i velike planove, ali je na kraju prestala tragati za smislom.