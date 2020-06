Buljanova raskošna ansambl predstava 'Kafka na žalu' oživljuje psihološki i politički zahtjevan začudan Murakamijev svijet

U Hrvatskom narodnom kazalištu u petak je pretpremijerno izvedena, uz stroge epidemiološke mjere, dugoočekivana predstava 'Kafka na žalu' u režiji Ivice Buljana, gdje je redatelj oživio složeni i začudni, fantamagorički svijet japanske književne zvijezde Haruki Murakamija u kojem ansambl HNK-a, predvođen tumačima glavnih uloga Kafke i Nakate – Matijom Čigirom i Draganom Despotom, donose na scenu zavodljivu fresku neobičnih, a opet stvarnih i autentičnih likova

Predstava 'Kafka na žalu' temelji se na istoimenom kultnom romanu japanske književne zvijezde Haruki Murakamija, koji je poznat po svojoj uzbudljivoj biografiji i pop senziblitetu. Roman je za kazalište adaptirao američki pisac Frank Galati, a na svjetsku scenu postavio ga je slavan japanski redatelj Yukio Ninagawa. Kazališna adaptacija nije identična romanu i gledatelje na sceni čeka nešto drukčije nego u romanu, no valja reći da je Galatijeva adaptacija jedina koja je dosad dobila Murakamijevo dopuštenje. Valja reći i to da u Zagrebu već dugo nismo gledali kazališno uprizorenje nekog japanskog pisca tako da je Murakamijev 'Kafka na žalu' u svakom slučaju zanimljiv odabir i repertoarno osvježenje, koje ne donosi odgovore nego postavlja pitanja, tražeći od gledatelja dešifriranje simbolike.

U predstavi se mogu pratiti dvije priče, zapravo, dvije sudbine – Kafkina i Nakatina, koje se u jednom trenutku isprepleću i zaokružuju osnovnu liniju predstave. Prva kreće od Edipovog mita, a druga progovara o japanskoj povijesti i razornim posljedicama Drugog svjetskog rata, kad je bombardirana Hirošima. Mladi glumac Matija Čigir, inače zaposlenik dječjeg Kazališta Trešnja i zvijezda generacijskog projekta KunstTeatar, odlično je utjelovio 15-godišnjeg tinejdžera Kafku, koji bježi od oca, radikalnog konceptualista Johnny Walkera, psihopata i ubojice mačaka, koji kreće u potragu za majkom koja ga je ostavila kao dijete. Na tom putovanju, odnosno poniranju u svoju podsvijest, susreće tajanstvenu ženu, knjižničarku Saeki, s kojom ostvaruje strastveni odnos. Pritom postavlja pitanja tko je on zapravo i je li osuđen na svoju sudbinu, ili ju može mijenjati i ponovno ispisivati. No da li se to sve uopće dogodilo? Čigirova interpretacija je bila snažna i uvjerljiva, što ne iznenađuje jer je taj mladi glumac svoj talent već itekako potvrdio u KuntTeatru. U drugoj pratimo putovanje starca Nakate, koji kreće u potragu za ulaznim kamenom jer mu je sjena, koja je nestala u djetinjstvu, za vrijeme američkog napada na Japan, prekratka i otežava njegovo funkcioniranje. Taj gubitak dijela sjene bio je za Nakatu poguban – Nakata gubi pamćenje i ostaje mentalno uskraćen, no stječe sasvim neočekivanu sposobnost – dar govora s mačkama! Tu je i priča o nacističkom zločincu Eichmannu koji ne razumije svoju odgovornost za smrt milijuna Židova. Nacionalni prvak Dragan Despot izvrsno je interpretirao Nakatu, prikazavši ga kao ranjivog i mentalno oštećenog starca, koji je uvjerljivost lika gradio na svim elementima, od ukočenog držanja tijela podignutih ramena, preko stišanog glasa do smiješne odjeće kakvu znamo viđati na starijim japanskim turistima, primjerice, sandale s debelim čarapama.

Scenograf predstave je vizualni umjetnik David Maljković kojemu je ovo prvi autorski rad u kazalištu, kostimografkinja je Ana Savić Gecan, koja je odabrala doista zanimljive kostime, skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar, koreograf Šimun Stankov, a autori dizajna svjetla i videa su Sonda 4 i Toni Soprano Meneglejte.