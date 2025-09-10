Arhiva Davida Bowieja s 90.000 predmeta otvara se u Londonu

Umro je od raka 2016. u dobi od 69 godina, samo dva dana nakon izlaska svojeg posljednjeg albuma 'Blackstar'. Kustosi su rekli da arhiva uključuje 70.000 fotografija, 400 kostima, 150 glazbenih instrumenata i osobne bilježnice. Zasebni postav s 200 predmeta također istražuje Bowiejevu kreativnost.

Od subote će obožavatelji i istraživači zainteresirani z a pokojnu britansku glazbenu legendu moći razgledati oko 90.000 predmeta uz prethodnu najavu u Centru David Bowie u V&A East Storehouseu u istočnom Londonu. Proglašen 'kameleonom' rock glazbe jer je neprekidno iznova redefinirao svoju umjetničku personu, Bowie je prožimao svijet glazbe, mode, drame i umjetnosti, ostavljajući za sobom opsežnu zbirku predmeta iz pet desetljeća duge karijere.

'Imamo i izložbe koje prikazuju Bowiejevu evoluciju kao višedimenzionalnog kreativca i govore o njegovu trajnom utjecaju na popularnu kulturu i kako umjetnici poput Bowieja transformiraju kreativnu praksu i imaju moć promijeniti naše svjetove', rekla je za Reuters glavna kustosica Madeleine Haddon, opisujući umjetnika kao 'pravog polihistora'.

Arhiva također sadrži ideje koje je Bowie zapisao na post-it papiriće, pronađene u njegovu uredu u New Yorku nakon smrti, za potencijalni mjuzikl smješten u 18. stoljeće pod nazivom 'The Spectator', na kojem je radio pred kraj života. Ideje za mjuzikl crpile su se od likova tog doba, uključujući slikara Williama Hogartha i londonskog lopova Jacka Shepparda.

„Možemo samo nagađati kakvu je konačnu ideju imao za taj projekt“, rekla je Harriet Reed, kustosica suvremenog performansa u muzeju V&A. 'To je zaista fascinantan pogled na to kako je Bowie radio kao umjetnik, ali (i) kao ljudsko biće', rekla je Reed o arhivi. 'Može poslužiti kao inspiracija svima', dodala je.