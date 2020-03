Apel za žurnu pomoć hrvatskoj nezavisnoj kulturi

Inicijativa nezavisnih kazališnih producenata, autora i izvođača te Udruga koncertnih promotora - Promo poziva kulturne radnike, ustanove i organizacije da se pridruže apelu za žurnu pomoć domaćoj nezavisnoj kulturi, osobito ugroženoj proteklih dana zbog aktualne situacije

Podupiru sve inicijative za digitalnu distribuciju kulturnih sadržaja, no smatraju da u izvedbenim umjetnostima niti jedan drugi distribucijski kanal ne može nadomjestiti izvedbu uživo.

Prema njihovim očekivanjima, kriza će trajati barem do jeseni, čak i ako se općezdravstvena situacija normalizira do konca travnja, a dodatni je problem što se dobar dio sektora još nije oporavio od posljedica štrajka u školama kada je distribucija programa za djecu i mlade bila gotovo nemoguća.

Smatraju da bi Ministarstvo kulture i jedinice lokalne samouprave trebale biti fleksibilne u rokovima za izvršenje programa javnih potreba u kulturi, koja će se prilagođavati situaciji na terenu, te priznati dosad nastalih troškova u organizaciji programa, unatoč otkazivanjima ili odgodama, primjerice za otkazane aviokarte.

Glede kriterija i metodologije isplata financijske pomoći iz Fonda solidarnosti predlažu isplatu mjesečne novčane pomoći samostalnim umjetnicima koji to zatraže u visini 80 posto prosječne plaće na razdoblje do 6 mjeseci i isplatu mjesečne novčane pomoći ostalim prekarnim radnicima u sektoru u visini 80 posto prosječne plaće na razdoblje do 6 mjeseci.

Apeliraju na solidarnost cijelog sektora i svijest o potrebi da se ravnomjerno podijeli teret krize, jer 'krhku kulturnu scenu treba sačuvati'.

Želja im je da se programska sredstva namijenjena javnom sektoru ne prenamjenjuju, te da se, gdje god i kad god je to moguće, rad nastavi, ali i da se očuva vidljivost sektora izvedbenih umjetnosti koji se, kažu, neće oporaviti onog trenutka kad kriza završi nego daleko kasnije jer će ljudi i nakon prestanka izravne opasnosti izbjegavati javna okupljanja, a i cjelokupna javnost će biti ekonomski oštećena ovom krizom, pa će njihove aktivnosti biti tretirane kao ‘luksuz’.

Obuljen: Najvažnije pomoći umjetnicima da što bezbolnije prođu kroz ovu situaciju

Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek izjavila je ranije da će se u sklopu mjera vlade gledati kako pomoći umjetnicima da što bezbolnije prođu kroz situaciju nastalu zbog širenja koronavirusa i otkazivanja niza programa.

'U području kulturnih i kreativnih industrija ekonomski učinci su veliki tako da ćemo u sklopu mjera vlade gledati kako ćemo pomoći', rekla je ministrica kulture, napomenuvši kako će se unutar proračuna ministarstva omogućiti da oni koji nemaju nikakve plaće i prihode iskoriste programska sredstva.

'Za nas je najvažnije da samozaposlenima, samostalnima pomognemo da što bezbolnije prođu kroz to razdoblje', rekla je.