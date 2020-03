Nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj ugrožena egzistencija: Udruge pozivaju na žurnu pomoć

Inicijativa nezavisnih kazališnih producenata, autora i izvođača te Udruga koncertnih promotora – Promo pozivaju sve domaće kulturne radnike, ustanove i organizacije da se pridruže apelu za žurnu pomoć domaćoj nezavisnoj kulturi. Osim što je kao i ostatak opće populacije zdravstveno ugrožena koronavirusom, i hrvatskoj nezavisnoj kulturnoj sceni izravno je ugrožena egzistencija

Događanjima posljednjih dana posebno su pogođene izvedbene umjetnosti kojima je, u interesu cijele zajednice, onemogućen rad i privređivanje. Samostalni umjetnici, ali i brojni prekarni radnici bez kojih kulturni sektor ne bi mogao funkcionirati, ostali su time preko noći bez ikakvih izvora prihoda.

Stoga, svjesni problema koje ova kriza donosi društvu u cjelini, apeliraju na Vladu RH, kao i na jedinice lokalne samouprave, da žurno poduzmu mjere koje bi pomogle da se tisuće ljudi iz te, i inače ugrožene zajednice, ne nađu na rubu egzistencije.

Potpis apela za žurnu pomoć domaćoj nezavisnoj kulturi

Zbog specifičnosti svojih struka procijenili su da će kriza za izvedbeni sektor trajati barem do jeseni, čak i ako se općezdravstvena situacija normalizira do konca travnja, no teško da će puno bolje neće biti i ostatku kulturne zajednice. Pri tome napominju kako se dobar dio kulturnog sektora još nije oporavio od posljedica štrajka u obrazovanju tijekom kojeg je distribucija programa za djecu i mlade bila gotovo nemoguća.

Nadalje: apsolutno podržavaju sve inicijative za digitalnu distribuciju kulturnih sadržaja, no u izvedbenim umjetnostima, niti jedan drugi distribucijski kanal ne može nadomjestiti izvedbu uživo.

Podržavaju inicijativu da se poduzetnicima, pa tako i onima u kulturi:

izdaju precizne, jasne upute o zdravstvenoj zaštiti i stupnju karantene kako bismo znali što od svojih poslovnih aktivnosti možemo obavljati, a što ne

omogući odgoda plaćanja PDV-a i poticaj u obliku suspenzije plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno, kao i uplate za TZ i slična davanja na razdoblje od šest mjeseci

Podržavaju i paneuropski zahtjev za osnivanje nacionalnog Fonda za pomoć samostalnim umjetnicima i svim prekarnim radnicima u kulturi, a kako bi se premostilo razdoblje u kojem nema javnih okupljanja, otkazuju se snimanja, festivali i ostale manifestacije.

Predlažu uz to još i mjere koje se prije svega odnose na samostalne umjetnike i neovisna kazališta:

neodložna isplata svih sredstava odobrenih programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu, a koja još uvijek nisu isplaćena korisnicima

žurna isplata prve rate programskih sredstava odobrenih programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave, kao i Ministarstva kulture za 2020. godinu

žurna isplata honorara i inih obveza javnih ustanova samostalnim umjetnicima, prekarnim radnicima i nezavisnim organizacijama u kulturi, odnosno odobrenih sredstava potpore Hrvatske turističke zajednice i lokalnih turističkih zajednica

koliko je moguće ubrzati proceduru povrata pore godinu

moratorij na obvezu uplate mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za samostalne umjetnike koji inače taj trošak snose sami na razdoblje od 6 mjeseci

moratorij na revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od 6 mjeseci

moratorij na plaćanje najma prostora za obavljanje umjetničke djelatnosti, a koji su u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave

fleksibilnost Ministarstva kulture i jedinica lokalne samouprave u rokovima za izvršenje programa javnih potreba u kulturi, te drugih sličnih linija financiranja, a koja će se prilagođavati situaciji na terenu (npr. čak i da sutra prestane kriza, trebat će nam nekoliko mjeseci da normaliziramo proizvodnju)

priznavanje dosad nastalih troškova u organizaciji programa, unatoč otkazivanjima ili odgodama realizacije istih (npr. otkazane aviokarte i slično)

Glede kriterija i metodologije isplata financijske pomoći iz Fonda solidarnosti predlažu:

isplatu mjesečne novčane pomoći samostalnim umjetnicima koji to zatraže u visini 80% prosječne plaće na razdoblje do 6 mjeseci

isplatu mjesečne novčane pomoći ostalim prekarnim radnicima u našem sektoru u visini 80% prosječne plaće na razdoblje do 6 mjeseci

Evidenciju samostalnih umjetnika imaju HZSU i Porezna uprava, dok bi za realizaciju ove potonje mjere, sva kazališta odnosno koncertni organizatori trebali napraviti javnu, konzervativnu i društveno-odgovornu procjenu broja suradnika (jer rijetko su to zaposlenici) čija je egzistencija ugrožena prestankom rada cijelog sektora, te po istoj uputiti zahtjev Fondu, a primljena sredstva distribuirati suradnicima.

Istovremeno, apeliraju na solidarnost cijelog sektora i svijest o potrebi da ravnomjerno podijelimo teret ove krize. Krhku kulturnu scenu treba sačuvati. Iznimno je važno da se programska sredstva namijenjena javnom sektoru ne prenamjenjuju, te da se gdje god i kad god je to moguće, rad nastavi.

Važno je i da se očuva vidljivost sektora izvedbenih umjetnosti, a koji se neće oporaviti onog trenutka kad kriza završi nego daleko kasnije jer:

javnost će i nakon prestanka izravne opasnosti još neko vrijeme izbjegavati javna okupljanja

cjelokupna javnost će biti ekonomski oštećena ovom krizom, pa će naše aktivnosti biti tretirane kao ‘luksuz’

naša je djelatnost suradnička i za povratak u normalno funkcioniranje trebat će nam dodatno vrijeme za koordinaciju, osiguravanje prostora za aktivnosti i sl.

'Konačno, pozivamo sve zaposlene kolegice i kolege, ali i opću javnost, da solidarno podrže ove zahtjeve', stoji u apelu Inicijative nezavisnih kazališnih producenata, autora i izvođača Udruge koncertnih promotora Promo.