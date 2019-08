Želi li drugi mandat, predsjednica bi trebala prestati grliti pse i pjevati te se posvetiti svojim ovlastima

Možda baš potaknuta proširenjima ovlasti koje priželjkuje jedan od njenih izazivača, Grabar-Kitarović bi fokus svoje kampanje usmjeriti na područja vanjske, obrambene i sigurnosne politike u kojima doista ima i ovlasti, ali i kompetencije, a da će se suzdržati od milenijskog poduhvata grljenja svakog dalmatinskog psića ili pjevanja sa svakim slavonskim bećarom. Predsjednica predstavlja državu i sve njene građane, no ne mora, niti može, svima biti sve

Nakon mjeseci odgađanja i nagađanja, predsjednica je objavila ponovnu kandidaturu, ali i podigla mnogo prašine svojim prigodnim govorom u Kninu . Puno je medijskog prostora posvećeno analizi sadržaja i forme toga govora, no on, ustvari, i nije toliki izuzetak od navade Grabar-Kitarović da u svojim nastupima mobilizira sentimentalne emocije te da politizira i estradizira svoj privatni život. Time se predsjednica sasvim dobro uklapa u već utabane dugogodišnje trendove personalizacije i medijalizacije politike koje je moguće opaziti u nizu država, kako u starim, tako i u mladim demokracijama.

Naime, 'čuvar Ustava', kako sâm ustavni tekst u članku 94., stavku 2. i kaže, „brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti“, no „čuvar Ustava“ nema zadaću niti ovlast mimo Vlade i Sabora petljati se u sve i svašta. Doista, predsjednica može biti točka kontakta i upita za građane i institucije sa svojim potrebama i zamolbama, no ne može preuzimati ulogu sudova niti pravobraniteljice. Budući da ne može bez suglasnosti Vlade raspisivati referendume (članak 87., stavak 2.), nije prikladno niti da se predsjednica u prijeporima između Vladine politike i ove ili one pučke inicijative koju pokrene kakva skupina građana ili udruga svrstava.

Problem je ovdje puno dublji od specifičnog načina na koji je KGK tumačila svoje ovlasti. Ona je pet godina jahala na valu sentimenta jednog (razmjerno) velikog dijela građana koji i dalje priželjkuju 'čvrstu ruku' personificiranu u snažnom državnom poglavaru kojega se doživljava kao oca nacije, odnosno u ovom slučaju majku (ili pak kraljicu). Jedan dio građana, ali čak i stručne javnosti očito smatra kako je bolje (i vjerojatno demokratičnije) ako postoji svojevrsna 'dvoglava' izvršna vlast (koja Ustavom nije zamišljena, budući da su ukinute odredbe ustavnoga teksta koje su bile temelju polupredsjedničkog sustava iz devedesetih godina), pri čemu onda postaje normalno da Pantovčak i Banski dvori ne surađuju i suprovode vanjsku politiku, već se nadmeću putem nje i odmjeravaju snage.

Ostaje za nadati se da će, možda baš potaknuta vrlo ambiciozno zamišljenim proširenjima ovlasti koje priželjkuje jedan od njenih izazivača ili pak činjenicom da u obje glavne stranke postoje mnogi koji smatraju da bi državnog poglavara trebalo birati u Saboru, Grabar-Kitarović u službenom dijelu kampanje svoj fokus usmjeriti na područja vanjske, obrambene i sigurnosne politike u kojima doista ima i ovlasti, ali i kompetencije o kojima svjedoči njen bogati životopis, a da će se suzdržati od milenijskog poduhvata grljenja svakog dalmatinskog psića ili pjevanja sa svakim slavonskim bećarom. Predsjednica predstavlja državu i sve njene građane, no ne mora, niti može, svima biti sve. Mnogi političari to pokušavaju, a zapravo nikome to ne uspijeva, osim možda zagrebačkom gradonačelniku, no njemu su na raspolaganju sasvim drugačiji resursi i modaliteti djelovanja nego li KGK.