Grabar Kitarović neizravno objavila kandidaturu za novi mandat: Viđat ćemo se sljedećih pet godina

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović u ponedjeljak je na Kninskoj tvrđavi neizravno najavila svoju kandidaturu za još jedan mandat na čelu države.

Dodala je da je to pitanje na koje su političari dužni odgovoriti, a to je, vjeruje, zadaća i misija nove generacije, a na to pitanje treba odgovoriti djelima a ne riječima.