Tko će od hrvatskih populista najbolje proći na europskim izborima?

Izgledni kandidati za osvajanje mandata na ovogodišnjim europskim izborima Živi zid i Most nezavisnih lista na EU izborima 2014. nisu niti sudjelovali, baš kao ni stranka gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Pet godina kasnije sve su tri stranke populistički uvišestručile svoj utjecaj, ali je bazen glasova ograničen...

Ima još toga o Zagrebu – u Zagrebu – jer su diljem grada proteklih dana osvanuli plavi jumbo plakati o izvanrednim postignućima u hrvatskoj prijestolnici. Prava je šteta da se na jednom od plakata ne nalazi blistava WC školjka uz podatak da se u Zagrebu javnim novcem plaća vjerojatno najskuplja izgradnja i renoviranje javnih WC-a po četvornom metru u Europi, a možda i u svijetu. I to ne od jučer. Prije deset godina u središtu su bili javni zahodi na okretištima autobusa i tramvaja u Dupcu i Dubravi, a ove godine jedan WC na Krešimirovu trgu . U prosjeku je za njihovu izgradnju tj. renoviranje predviđena cijena od 75 tisuća kuna po m2.

Znate li da je Zagreb otvoren i siguran grad? Osobito kada konstrukcija nedavno sagrađene Muzičke akademije izdrži vremenske nepogode. Možda ste već čuli da Zagreb ima najbolji obrazovni standard u Hrvatskoj te da je jedini grad u Hrvatskoj s pozitivnim prirodnim prirastom ? Osim ako Državni zavod za statistiku ne objavljuje dezinformacije poput one da je stopa prirodnog prirasta u glavnom gradu Hrvatske 2017. bila negativna iznoseći -0,9‰ odnosno -750 u apsolutnom broju. Napokon, znate li koliko iznosi stopa nezaposlenosti u Zagrebu, a koliko u Hrvatskoj i Europskoj uniji?

Istodobno Bandićeva stranka ima vlastitu kampanju za europske izbore u kojima se birače poziva da glasuju za sposobne, a ne podobne. Vrijedi li to i za zapošljavanje u zagrebačkoj gradskoj upravi i Zagrebačkom holdingu s obzirom na gotovo svakodnevna svjedočenja na sudu u čijim je postupcima u središtu Milan Bandić? Kako god bilo, obje će Bandićeve kampanje – kao čelnog čovjeka Zagreba i predsjednika stranke – dobiti evaluaciju na skorim izborima.

Čekaju li to Zagreb prijevremeni lokalni izbori ili cijelu Hrvatsku europski izbori? Što god na plakatima pisalo, je li ova oglasna kampanja slučajnost baš uoči izbora za Europski parlament ili je upravo svibanj 2019. poslužio za istodobnu kampanju u korist jedne od političkih opcija na predstojećim izborima? Dakako one zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegove stranke samozatajno sročenog naziva Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti ? I – dakako financirane javnim novcem svih zagrebačkih građana?

S obzirom da populizam može biti i lijevi i desni te nešto između, a politički je sve unosniji i u Hrvatskoj i u Europi pri čemu bi upravo ovogodišnji izbori za Europski parlament trebali donijeti rekordan broj mandata populistički intoniranim strankama, Milan Bandić nije jedini relevantni praktičar populizma u Hrvatskoj koji se nada i europskoj ekstenziji svog djelovanja. To su i Živi zid te Most nezavisnih lista koji svoj uspjeh na parlamentarnim izborima 2015., odnosno 2016. mogu zahvaliti svom 'pronarodnom' i antielitističkom nastupu u što su zajedno uvjerili otprilike petinu birača izašlih na izbore.

Tako se i Milan Bandić otpočetka svog munjevitog prodora na zagrebačku i hrvatsku političku scenu 2000. profilirao kao „čovjek iz naroda za narod“. To što je kao malo koji domaći političar iskoristio položaj unutar političke elite nikada nije predstavljalo problem u njegovu više nego uspješom prakticiranju politike i sad već dvadesetogodišnjem obnašanju izvršne vlasti u glavnom gradu.

Živi zid se u Hrvatskoj i dalje nameće kao treći izbor biračkog tijela, a na ovogodišnjim će europskim izborima imati prigodu među svojim biračima potvrditi da je stranka i dalje najslikovitiji zaštitnik najslabijih ili pak izgubiti utjecaj zbog niza loše percipiranih poteza, od više arogantnih postupaka svojih saborskih zastupnika uključujući verbalno nasilje i financijske dubioze do činjenice da stranka niti nema ostvariv program.

S druge strane Most nezavisnih lista koji je u nacionalnu politiku krenuo na valu uspjeha tadašnjeg gradonačelnika Metkovića Bože Petrova (prije toga politički aktivnog s pozicije Hrasta), danas se doživljava kao ostatak ostataka opcije čiji je iznenađujući uspjeh 2015. gotovo doveo do tripartitne koalicije s HDZ-om i SDP-om, a kasnije se sveo na dvaput zaredom dovođenje HDZ-a na vlast. To se u slučaju političkog profila Bože Petrova i najvjernijih suradnika jedino i moglo očekivati.

Andrej Plenković se u međuvremenu odrekao Mostovih usluga te ako je Živi zid postao hrvatskom inačicom talijanskog Pokreta 5 zvjezdica, Most je izgubivši ono malo ideološke raznolikosti drugih saborskih zastupnika postao hrvatskom verzijom talijanske Lige. Pritom je Liga krenula s talijanskog sjevera, a Most s hrvatskog juga, ali je politička darovitost i zasad politički uspjeh ipak na strani čelnika Lige.