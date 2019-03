Sunovrat junakinje vruće hrvatske političke komedije: A svi su putovi Žalac vodili u Bruxelles...

Kakvo je trenutačno stanje hrvatske politike, najbolje je pokazala ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac nakon što je usred vlastitih afera prozvala dijelove vlastite stranke. Ili je nesvjesno pomislila na samu sebe?

Gabrijela Žalac uistinu nije netko tko je trenutačno najgori u hrvatskoj politici. Dapače, prosječna je u svemu, od načina na koji je politički unovačena do rezultata svog rada. I gotovo je nitko ne bi analizirao da se nije našla u vrtlogu afera za koje tvrdi da ih netko njoj podmeće. I to unutar vlastite stranke.

To se uopće ne može reći za ministričin status u javnosti jer se na nevažeću vozačku dozvolu koju je zaboravila obnoviti – ne tri dana ili tri tjedna, nego gotovo tri godine – nadovezalo pitanje tko i za koliko novca vozi unajmljenu limuzinu parkiranu u njezinu dvorištu. Automobil vrijedan nekoliko stotina tisuća kuna pod tržišnim se uvjetima unajmljuje za puno veću svotu od one koju je potvrdila ministrica, a nezgodna je i veza vlasnika tvrtke koji iznajmljuje vozilo i njegovih poslova s državom. Napokon, tu je i ministričina kuma, upravo otišla iz HDZ-a , koja je skrivila drugu prometnu nesreću, pobjegla s mjesta događaja ostavivši na cesti unesrećenu te se dan nakon ministričine nesreće s njom družila na krštenju. Ako je ministrica bila sva shrvana cijeli vikend, kako je ostavila dojam pred novinarima jecajući u ponedjeljak, kako se onda pribrala dan ranije u nedjelju? Očito joj je trebao pripasti neki drugi resor.

Ne treba sumnjati u to da je Gabrijela Žalac privatno draga i dobronamjerna osoba, privržena rodnom kraju i okolini, koja je marljivim radom stekla obrazovanje i priliku za rad. Problem je to što je na ministarsko mjesto – i to iznimno važno, koje de facto kontrolira alternativni javni proračun, što su zapravo fondovi Europske unije – došla ne kao izvanredan pojedinac u području kojim se bavi te s jasnom vizijom programa i djelovanja, nego kao ishod isključivo stranačke promocije i lokalnih kompromisa. Zar u HDZ-u 2016. nije bilo nikog drugog stručnijeg za područje regionalnog razvoja i europskih fondova od direktorice jedne ni po kakvim važnijim rezultatima zapažene županijske razvojne agencije, a prethodno pročelnice upravnog odjela iste te županije? No mogla je biti riječ o darovitoj osobi koja će tek na ministarskom položaju zasjati svojim iznimnim menadžerskim sposobnostima vezanim uz Hrvatskoj prijeko potreban regionalni razvoj i što učinkovitije korištenje europskog novca.

Laka meta bez ičijeg podmetanja

Ovako se njezin slučaj pretvorio u nizanje afera, a ona se sama svela na laku metu bez ičijeg podmetanja. To što je za svoje nevolje osumnjičila dio vlastite stranke govori i o tome da su sve ostale političke stranke toliko beznačajne da i ne pokušavaju profitirati na njezinu diskreditiranju. Međutim, da se naslutiti da se preko Gabrijele Žalac barem malo cilja i na Andreja Plenkovića, a on bi bio također napravio izvrstan potez da je prihvatio ministričinu ostavku. Jer to je europska praksa na koju se poziva. Kada netko u politici i za najmanju grešku preuzme najveću odgovornost, pokazuje koliko mu je stalo i do građana i do zemlje za koju radi. Sva sreća da ne postoje kreditne agencije koje bi umjesto investicijskog potencijala mjerile kredibilitet političara pojedinih država. Tu se Hrvatska godinama ne bi micala sa začelja. Ipak, postoji nešto drugo. To su izbori na kojima Gabrijela Žalac ima priliku izmjeriti vlastiti politički potencijal. Ne bi li bilo logično da ministrica baš regionalnog razvoja i fondova Europske unije na europskim izborima testira svoju popularnost? Ovaj put s dozvolom.