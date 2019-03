'Štreberica' se provukla: Tko je zapravo Gabrijela Žalac i kako je došla do fotelje?

Za jednu štrebericu, kako se svojedobno opisala Gabrijela Žalac, porazno je to što se dovela u trenutnu situaciju. Nezgoda u prometu može se dogoditi svakome, ali prava štreberica ne bi dopustila da čak tri godine vozi automobil bez važeće vozačke dozvole. Međutim, njezin šef, premijer Andrej Plenković, odlučio je progledati joj kroz prste. Za njega je istekla vozačka tek minorni propust zbog kojeg se nije želio riješiti, po njegovu mišljenju, sposobne i vrijedne ministrice. Prisjetimo se kako je uopće Žalac došla do visoke dužnosničke fotelje u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Vinkovčanku rođenu 1979. u politiku je lansirao Andrej Plenković. Prije nego što je 2016. imenovana ministricom, godinama je radila u odjelima Vukovarsko-srijemske županije vezanim uz međunarodnu suradnju i europske integracije. U Vladu je došla s pozicije direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast.

Osnovnu i srednju školu završila je u Vinkovcima. Njezina majka Vinka Ivanković bila je predsjednica Hrvatske gospodarske komore za Slavoniju.

Za četiri godine provedene u gimnaziji kaže kako su 'the best time of my life'.

'Uvijek sam bila štreberica, ali nisam bila petičarka', rekla je za Novu TV.