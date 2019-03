Miss toplesa, dućani, luksuzni hoteli, Mercedes u dvorištu ministrice: Sve to stane u živopisnu priču o moćnom biznismenu iz šibenskog zaleđa

Šibenski poduzetnik Josip Stojanović Jolly (53), čija tvrtka u vlasništvu ima luksuzni Mercedes E klase koji je već dulje vrijeme parkiran u dvorištu obiteljske kuće ministrice Gabrijele Žalac, već godinama visoko kotira na listama najbogatijih i najutjecajnijih Hrvata. Svojedobno je nazivan 'dalmatinskim kraljem trgovine i sporta', a posljednjih godina njegovo ime veže se upravo uz Mercedese

Limuzina u ministričinom dvorištu, naime, vrijedi oko 400 tisuća kuna, no to je sitnica u odnosu na Stojanovićev vozni park: ondje se nalazi cijela ergela skupocjenih primjeraka, uključujući McLarenov AMG Project One, najskuplji na svijetu, vrijedan oko 27 milijuna kuna. Sam je objavio da mu u garažu stane njih osamnaest, među kojima je osam unikatnih komada, te da je 'sva njegova ljubav u garaži'. Ostalo je, kaže, biznis.

Prvu trgovinu otvorio je u Drnišu, u prostoru od četrdesetak kvadrata, u kojoj je posao išao kao mahnit. 'Što bih dovezao, to bih prodao. Tržište je bilo gladno svega, od kinder-jaja do banana ili datulja', prisjetio se Stojanović, koji je nadimak Jolly dobio upravo po nazivu tog prvog dućana. Pamti se zgodan marketinški trik kada je u 'najvećoj mortadeli na svijetu' od 220 centimetara jednog kupca čekao zlatni prsten.

Drugi dućan otvorio je 'na raskršću' u Drnišu, a taman kad su krenule pripreme za treći, stigao je rat.

Stojanović je izgubio sve i nakon godine i pol u vojsci odlučio se na otvaranje trgovine u Šibeniku, još uvijek pod granatama. Mic po mic krenuo je u veleprodaju i na nju se koncentrirao sve do kraja devedesetih, kad otvara prvi veliki supermarket.

U idućih nekoliko godina narastao je na 32 prodajna prostora, 740 zaposlenih i 460 milijuna kuna prometa, no kako je paralelno krenuo i u hotelijerstvo, shvatio je da se ne može širiti u više smjerova. Trgovački biznis prodao je Ivici Todoriću.

Todoriću prodao na vrijeme 'iz potribe'

'Svi govore kako san ja to pametno napravio, i to prije krize, na vrhuncu, ali ja ne bih rekao da je to bila pamet, nego što bi Matan rekao - muka me natirala, potriba!', kazao je Stojanović za Slobodnu Dalmaciju, priznavši da godinu dana nakon toga vjerojatno ne bi dobio ni 30 posto iznosa.

U međuvremenu je kupio Vodičanku, odnosno hotel Olympia koji ostvaruje oko 10 milijuna eura prometa i zapošljava do dvjestotinjak ljudi, a prije dvije godine otvorio je novi hotel Olympia Sky u Vodicama, luksuzni hotelski kompleks u obliku kruzera, vrijedan 175 milijuna kuna. Najveći dio ulaganja stigao je od kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR).