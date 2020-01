Predsjednički izbori bili su mačji kašalj: Na jesen ćemo imati pravi triler

Iščitavajući trendove popularnosti političkih stranaka ususret parlamentarnim izborima komentator tportala zaključuje kako bi moglo doći do izrazito izjednačenog rezultata HDZ-a i SDP-a. Sličnom je analizom ususret predsjedničim izborima ustvrdio da mu se Milanovićeva pobjeda ne čini neočekivanom

Predsjedanje Vijeće Europske unije izrazito je važno za premijera Plenkovića te će ga on zasigurno pokušati iskoristiti kako bi učvrstio svoj položaj i imidž. Uspješnost predsjedanja Vijećem moguće je objektivno mjeriti (vrednovanjem broja otvorenih i zatvorenih tematskih cjelina, brzine i usklađenosti vođenja procesa stvaranja javnih politika kroz sastanke Vijeća i pripremnih tijela, kao i provođenja dugoročnih ciljeva Unije), no iz perspektive većine birača, ne samo u Hrvatskoj, već i u drugim zemljama članicama, sud o kvaliteti predsjedanja više ovisi o dojmu, uspješnosti Vladine javne promidžbe te općoj razini popularnosti aktualne izvršne vlasti.

Jedan od bitnih čimbenika za koje se može očekivati da bi mogli utjecati na predizbornu dinamiku te konačni ishod ovogodišnjih parlamentarnih izbora svakako je rasplet već dugo tinjajujućeg sukoba između Andreja Plenkovića i njegovih suparnika iz nekoliko desnih struja u HDZ-u. Svima njima je zajedničko to da Plenkovića ne smatraju autentičnim predstavnikom stranke, otuđenim od članske baze te to da u većoj ili manjoj mjeri žele HDZ usmjeriti više udesno te vjeruju kako će time povratiti birače koji su se na europskim izborima okrenuli suverenistima, a na predsjedničkima svoj glas dali Miroslavu Škori.

U javnosti se nagađa kako bi se unutarstranačke izbore moglo odgoditi nakon održavanja parlamentarnih izbora kako bi aktualni šef stranke u unutarstranačku borbu ušao nakon što 'svoje' ljude 'progura' na liste za Sabor.

Međutim, Statut HDZ-a iz 2018. ne daju baš jasnu mogućnost kako odgoditi te izbore. Naime, prema njegovim odredbama, izbori se moraju održati najmanje mjesec dana prije isteka mandata. U slučaju čelnika stranke Plenkovića, to bi značilo da se izbori za novog predsjednika moraju održati najkasnije 17. lipnja, pred kraj predsjedanja Vijećem EU-a. Jednako tako, svake se dvije godine mora održati Opći sabor stranke koje bira članove Predsjedništva i Nacionalnoga odbora, tijela koje bi nakon nadolazeće stranačke konvencije trebalo zamijeniti dosadašnji Središnji odbor i Nacionalno vijeće. Naposljetku, na zahtjev više od polovice županijskih organizacija, Predsjedništvo će sazvati Opći sabor (i ranije).

Kakvi su dugoročni trendovi?

Pojedinačni anketni rezultati popularnosti pojedinih stranaka ne znače puno, osim što detektiraju reakciju birača, odnosno ispitanika, u danom trenutku. Međutim, pomno praćenje dugoročnih, opetovanih anketnih podataka, omogućava nam da ipak s većom ili manjom pouzdanošću zaključimo kako smo opazili trend. Na temelju tih postojećih podataka, odnosno već objavljenih ispitivanja javnoga mnijenja, potom možemo izvesti predikciju budućeg kretanja popularnosti pojedinih stranaka, odnosno izvesti predviđanje podrške strankama u budućnosti.

Prvi grafikon nam pokazuje trendove popularnosti četiriju stranaka koje su od prošlih izbora po anketama kontinuirano uživale najveće povjerenje građana te koje su bile zastupljene u svim anketama. Na temelju anketnih podataka izvedene su i regresijske krivulje koje nam omogućavaju predikciju budućih kretanja. Vidljiva je jasna prednost HDZ-a nad SDP-om kroz gotovo cijeli period od jeseni 2016. do danas, no i smanjivanje te razlike i sustizanje u posljednjih nekoliko mjeseci. Živi zid je doživio velik uspon u 2018., u vrijeme najvećeg pada popularnosti SDP-a, no od tada je u kontinuiranom padu. Od sve četiri promatrane stranke, Most ima najstabilniju potporu, no ona je u prosjeku značajno niža nego li je bila 2016. dok je ta stranka još bila dio izvršne vlasti.