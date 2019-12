Vrijeđaju se i tračaju, a što zapravo nude za vaš glas? Ovo su najsočniji mamci na koje kandidati žele da se upecate

Kolinda Grabar Kitarović inicijalno je bila odbila sučeljavanje, rekavši kako njeni izazivači nemaju programe, pa s njima nema o čemu debatirati. Večeras ipak svih jedanaest kandidata stiže u studio javne televizije. Što doista programski nudi četvero kandidata s najvećim šansama za ulazak u drugi krug?

Program Kolinde Grabar Kitarović Hrvatska ZNA i mora bolje ima 33 stranice u PDF-u, čime je po veličini usporediv s programima za europske izbore. Međutim po svojem obuhvatu uvelike podsjeća na kakav program za parlamentarne izbore. U odjeljku 'Hrvatski razvoj' stavlja se naglasak na predlaganje mjera demografske politike, ali i zagovaranje ravnomjernog regionalnog razvoja, no jedina točka koja se spominje, a državni ju poglavar izravno može provoditi, gospodarska je diplomacija. 'Hrvatski identitet' bavi se različitim naglascima u obrazovnoj i kulturnoj politici, no od onih elemenata na koje predsjednica može sukladno svojim ovlastima doista imati utjecaj pitanje su povratka materijalnih kulturnih dobara i arhivske građe iz Srbije.

Zoran Milanović svjesno i namjerno ne nudi program, već svoju službenu stranicu temelji na isticanju ključnih poruka koje sugeriraju drugačije vrijednosne naglaske od Grabar Kitarović. Milanović nudi svoju viziju Hrvatske , no smatra kako, sukladno ustavnim ovlastima, ne treba artikulirati javnopolitičke prijedloge. Iz kratkih poruka i slogana može se iščitati zalaganje za slobodnu dostupnost prekida trudnoće, zaštitu prava seksualnih manjina, kritika Grabar Kitarović pri odabiru vanjskopolitičkih saveznika i partnera, isticanje važnosti zaštite okoliša i neovisnosti pravosuđa te privlačenje birača drugačijim stilom i karakterom, a ne toliko drugačijom ili novom politikom od aktualne predsjednice. Uz to, Milanović se čvrsto određuje protiv proširenja ustavnih ovlasti predsjednika.

Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić ističu se svojim jasnim zahtjevima za većim ovlastima predsjednika te oni tvore sastavni dio njihovih programskih poruka. Veće ovlasti žele si priskrbiti ustavnim promjenama koje bi postigli zaobilaznim putem, pomoću pučkih referendumskih inicijativa što bi ih javno podržali s Pantovčaka.

Škoro u svojih pet točaka traži mogućnost samostalnog raspisivanja referenduma, a u okviru toga želi priskrbiti predsjedniku i mogućnost zakonodavne inicijative. Također želi mogućnost samostalnog sazivanja sjednica Vlade i predsjedanja njima. Članak 101. Ustava zapravo to već omogućava, no samo u slučaju ratnih okolnosti ili druge neposredne ugroze opstojnosti i neovisnosti države, a Škoro to želi proširiti i na redovne, mirnodopske okolnosti. Nadalje, priželjkuje privremeni veto, odnosno mogućnost nepotpisivanja zakona do pravorijeka Ustavnog suda o ustavnosti izglasanog zakona. Ovo je točka u kojoj se približava razmišljanjima i nekih prethodnih stanara Predsjedničkih dvora, ali i nekih pravnih znanstvenika, tj. najmanje zadire u postojeći odnos moći između Markova trga i Pantovčaka. U zadnjoj točki Škoro traži mogućnost da 'predsjednik Republike, uz Vladu i opoziciju, treba imati pravo predlaganja dijela ustavnih sudaca' te smatra kako će to dokinuti stranačku trgovinu oko tog pitanja. Ustavni sudci se, međutim, trenutno sami kandidiraju, a za njihovu potvrdu u Saboru potrebna je dvotrećinska većina koja, doista, počesto ima karakteristike stranačke trgovine. Ovime Škoro implicira da bi, uz predsjednika, Vlada izravno trebala predlagati 'svoje ljude', a parlamentarna većina pak 'svoje'.