Potres i korona kao test demokracije: Dobro smo prošli, ali država nam ne smije biti dadilja

Dobra stvar koju su nam donijele ove nedaće povratak je povjerenja javnosti u stručnjake. U upravljanju ovim krizama ponovno se pokazala važnost uvezanosti i uravnoteženosti državnih institucija i civilnog društva, profesionalnog i volonterskog angažmana

Po društvenim mrežama moguće je, dakako, pronaći i niz nevjerodostojnih i neprovjerenih dojava i naputaka koji siju bespotrebnu paniku. Neki 'internetski ratnici' zazivaju puno invazivnije i restriktivnije javnozdravstvene (i redarstvene) mjere, popunih onih istočnoazijskih. Drugi se pak ne mogu načuditi tome zašto pola svijeta radi problem od, prema njima, 'prehlade' te restrikcije koje postupno, no sukcesivno uvodi krizni stožer proglašavaju puzajućom diktaturom.

Uspješne, stabilne demokracije odlikuje to da su otporne na različite unutarnje i izvanjske šokove. Pandemija se svakako može smatrati takvim vanjskim šokom. Ako ne postoji međusobna kontrola institucija, kao i (samo)ograničenje, mlade i krhke demokracije pod naletom teškog izvanjskog izazova mogu pokleknuti.

Nije proglašeno ni izvanredno ni, dakako, ratno stanje, a Sabor i Vlada nisu onemogućeni djelovati, bez obzira na to što su privremeno dislocirani s mjesta stalnog zasjedanja. Prema tome, izlišno je spekulirati o suradnji predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića sukladno čl. 101 Ustava i ikakvom donošenju predsjedničkih uredbi sa zakonskom snagom. Dapače, u ovoj situaciji Milanović je ostao dosljedan svojim najavama i svojem viđenju uloge predsjednika te se dosta drži u drugome planu i potiče javnost na povjerenje u nadležna tijela, prvenstveno krizni stožer.

U vrijeme teških ugroza često se može čuti postavljanje lažne dvojbe između slobode i sigurnosti. Benjamin Franklin je za one koji bi žrtvovali prvo za drugo ustvrdio kako će na kraju ostati bez jednog i drugog. Međutim u slučaju pandemije, pa i nošenja s posljedicama potresa, važno je prisjetiti se i toga kako moja sloboda završava tamo gdje počinje tuđa sloboda. Slobodno društvo počiva na odgovornim, samosvjesnim građanima koji su spremni žrtvovati vlastiti komoditet kako bi spasili drugog, prakticirati republikanske vrline u izvornom, ciceronovskom smislu, kako bi pospješili blagostanje zajednice, samim time i sebe.

Prema čl. 17., u vrijeme ovakvih nepogoda i pošasti Sabor dvotrećinskom većinom može ograničiti stanovita prava i slobode (Ustav ne precizira o kojima se radi), no istodobno ustavopisac jasno apostrofira kako to ne smije uključivati sužavanje ljudskih i manjinskih prava, odnosno voditi u diskriminaciju po kakvoj prirođenoj osnovi. Članak 32., koji jamči slobodu kretanja i nastana, pruža podlogu za izvanredna ograničenja eksplicitno iz javnozdravstvenih razloga. Jednako tako, članak 50. omogućava ograničavanja poduzetničkih sloboda (rad ugostitelja, primjerice) zbog zdravlja ljudi. Naposljetku, prema članku 16., slobode i prava mogu se ograničiti (ponovno se spominje zdravlje kao jedan od temeljnih razloga), no uvijek razmjerno svakom slučaju, tj. ugrozi.

Koliko god nam svima restrikcije teško padale, one u ovakvim okolnostima imaju ustavno uporište. Također je važno naglasiti kako se sve ove restrikcije kreću u javnoj sferi, a ne zadiru doista u privatni život. Kućni 'korona partyji' nisu proskribirani, no od njih se trebamo suzdržati poradi smanjivanja mogućnosti širenja virusa.