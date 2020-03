Dvojac koji upravlja državom obratio se naciji: Jedan kaže da smo u ratu, drugi da nismo. A tko je bio bolji?

Dva dana zaredom dvojica čelnih ljudi u državi obratila su se naciji, u srijedu predsjednik RH Zoran Milanović, u četvrtak predsjednik Vlade Andrej Plenković. Njihovo držanje i poruke analizirala je za tportal komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić, kojoj je za uho zapela kontradiktorna poruka ovog dvojca: Plenković nam poručuje da smo u ratu, a Milanović da nismo

Milanović je obraćanje naciji odradio u srijedu. Njegov govor trajao je nešto više od šest minuta, Plenkovićev gotovo dvostruko - 11 minuta.

'Ovo je bolest koja fatalno pogađa one starije i bolesnije među nama. Naš zadatak je, sada kad smo toga potpuno svjesni, da učinimo sve da zaštitimo naše majke i očeve, bake i djedove, babe i didove, none, jer to su ljudi koji su nas podizali i brinuli za nas cijele naše živote, i to je, ako ništa drugo, ako ćemo samo tako gledati, a prije svega moramo tako gledati, naša ljudska obaveza', rekao je Milanović.