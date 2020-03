Koje zgrade u Zagrebu mogu izdržati i snažnije potrese od nedjeljnog i zašto je važno ne rušiti unutarnje zidove?

Procjena seizmologa je da najveća moguća magnituda potresa u Zagrebu može biti oko 6,5 ili 6,6 stupnjeva prema Richteru. Ovaj koji nas je pogodio u nedjelju imao je magnitudu od 'samo' 5,5. Što da se desio razorniji potres? Koje bi zgrade izdržale maksimalno predviđenih 6,6 stupnjeva?

'Sve ove stare zgrade koje su se urušile u centru Zagreba nisu proračunate na potres, čak niti na vjetar. Nakon 1964. to se mijenja i gradi se prema seizmološkim proračunima. Danas smo u naše uveli i europske norme tako da su sve nove zgrade jako sigurne. One mogu izdržati potrese od 7 stupnjeva po Richteru. Čak i zidane zgrade građene po novim propisima dobro se ponašaju u potresima. One imaju vertikalne serklaže na uglovima zgrada od armiranog betona. Uz to imaju armirane betonske ploče ili horizontale serklaže. Sve ih to čini jako otpornim', objasnio je za tportal umirovljeni profesor građevine Zorislav Sorić, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za protupotresnu gradnju.

Aktualni potres je pokazao, ono što stručnjaci već znaju, da su najopasnije zgrade čija je stropna konstrukcija isključivo od drveta. Tako su građene sve zgrade do 1920. godine. Armirano betonski stropovi postupno se počinju primjenjivati u razdoblju od 1920. do 1945. godine.