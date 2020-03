Svi su pozitivno iznenađeni Vilijem Berošem, ali ne i oni koji ga dobro poznaju: Doznajemo detalje iz mladosti hrvatskog koronaheroja

Bila je to 1989. U zraku se još nije predosjećao miris rata, barem ga nisu osjećali 25-godišnjaci koji su te godine u ruke primili diplomu zagrebačkog Medicinskog fakulteta. Studentski život svodio se na puno učenja i na skromna druženja. Koma, Kavkaz, Best…, ovako bi nekako mogao zvučati romansirani panegirik Viliju Berošu, hrvatskom heroju koronakrize koji je osvojio sve. Njegova studentskog kolegu, dječjeg kirurga Zorana Bahtijarevića, to ne čudi. Za tportal se prisjetio studentskih dana koje je zahvaljujući istom početnom slovu prezimena provodio s Berošem. O heroju ove krize u superlativima govori i njegov dugogodišnji šef te kolega po specijalizaciji Krešimir Rotim

'Kakav je i danas, samozatajan i odgovoran. Vrlo vrijedan i pametan. Dok sam ja stalno nešto brbljao i galamio, on je bio samozatajan, ne povučen, ali nenametljiv. Staložen i smiren', kaže nam. Otkriva kako su njih dvojica u to doba bila vrlo bliska. Bahtijarević je nekoliko ljeta proveo kod Beroševih u Jelsi, u kojoj su ga ugostili njegovi ujak i ujna. 'Vrlo dragi, pristojni i radišni ljudi, tako da me ne čudi to da je on takav', prisjeća se.

Izlazili u Kavkaz, Best, Komu...

Kada je Beroš preuzeo ministarsku funkciju, Bahtijarević je očekivao da ćemo svjedočiti onome što je osvojilo naciju. 'Takav je bio i kao student', dodaje. Prisjetio se kakav je bio studentski život u 80-ima u Zagrebu. Iako su kraj tog desetljeća obilježili raspad Jugoslavije i rat koji će početkom 90-ih zahvatiti Hrvatsku, o politici se među budućim medicinarima nije puno govorilo.