Pa zar ste stvarno mislili da smo više od laboratorijskih miševa?

Svi stalno nekog vraga isprobavaju na nama. Kraljevinu Jugoslaviju, NDH i socijalizam smo preživjeli. Desetkovani poput kormorana, ali još se držimo. A sad isprobavaju EU, OESS, zapadni Balkan, Schengen, Lisabon, pomorsku granicu, razvrstavanje otpada, ekumenizam, obnovljivu energiju... I onda jednog dana jednostavno kažu: 'Eksperiment nije uspio. Ali imamo ideju za novi!'

Procjenjuje se da se samo u EU godišnje eksperimentira na 10 milijuna životinja, a na cijelom svijetu čak na stotinu milijuna, u čemu prednjači SAD. U Britaniji se gotovo prestalo raditi pokuse na zečevima, ali se zauzvrat utamani 500.000 riba i 10.000 vodozemaca svake godine. Istodobno u američkim laboratorijima strada 20.000 mačaka, a ni psima nije lakše: dvije, tri tisuće u Francuskoj, 4,5 tisuća u Njemačkoj, pet tisuća u Ujedinjenom Kraljevstvu. Naravno, nitko nam nije sličan kao majmuni. Europska komisija izvijestila je da se u EU 2011. eksperimentiralo na 6012 majmuna, dok su Amerikanci prijavili 2016. da drže 71.188 majmuna u laboratorijima. Sumnjam da su to neka odmarališta.

Ništa me ne nervira kao ono kad se otkrije nešto što su svi znali pa krene zgražanje. Tinejdžeri se tuku . Šokiran sam! Luđak se prijavio za ' Big Brother '. Tko bi rekao? U Hollywoodu producenti dijele uloge u zamjenu za seks. Ajme, iznenađenja! Automobilska industrija radila pokuse na majmunima da vide je li dizel kancerogen. Ma tko bi pomislio da izvode takve grozne stvari!

Životinja nema glas. Naš je dobroćudni turistički djelatnik pošao u Afriku ustrijeliti lava i za to je bio spreman platiti 25.000 eura. Za to vjerojatno ne bismo saznali da lovac pritom nije smrtno stradao nesretnim slučajem. A je li tko pitao kralja životinja želi li se dati ustrijeliti pa da mu glava i griva krase hol paških apartmana? I koji bi dio od 25.000 eura dobili njegova udovica i djeca?

I kormorani su u posljednje vrijeme stalno po medijima. Šačici naših preživjelih kormorana pridružili su se njihovi strani rođaci. Došli su u Hrvatsku prezimiti pa nemilice pustoše ribnjake. Država je dala da se odstrijeli svaki deseti, sve u skladu s pravilima EU-a, što će vlasnike ribnjaka slabo utješiti. A da kormoran uputi tužbu Europskoj komisiji i zatraži odštetu jer gladuje zato što smo mu isušili močvare i uništili staništa?

'Kad bi lav mogao govoriti, mi ga ne bismo razumjeli', rekao je filozof i logičar Ludwig Wittgenstein. Tjeskoban je to uvid u to da nam je tuđe iskustvo nedostupno, nažalost ne samo životinjsko. Postoje čitave kohorte ljudi bez glasa, o čijem iskustvu ništa ne znamo i koji se samo s teškom mukom probijaju u javnost. Beskućnici i nezaposleni, pretučeni i silovani, izbjegli i iseljeni, blokirani i deložirani, zatvorenici i njihove žrtve, bolesnici i njihove obitelji, sve moguće manjine i nerođena ljudska bića kojima se trguje, koje se zamrzava i presađuje nemilice... Nečujnost znači nevidljivost, a nad nevidljivima se nemilosrdno iskazuje politička moć. Stvar se popravlja posljednjih godina, raste svijest o pravima djece i žena, raseljenih i nerođenih, životinja i prirode uopće – ali ta prava često formuliraju posrednici u skladu s vlastitim idejama i strahovima. Oni daju glas nijemima, ali to nije glas nijemih, nego glas onih koji govore umjesto njih.

Ne samo na majmunima, tvorničari automobila eksperimentirali su i na ljudima? Kao da svi stalno ne eksperimentiraju na ljudima!