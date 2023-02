Svijet gubi bitku s korupcijom, a demokracija je pregažena: Gdje je tu Hrvatska?

Početkom svake godine akademske institucije, nevladine organizacije i istraživačke sekcije medijskih kuća koje se bave kvalitetom demokracije redovito objavljuju izvješća koja govore o napredovanju ili nazadovanju pojedinih zemalja na tom području s obzirom na razne pokazatelje. Usko povezan s takvim indeksima jest i indeks percepcije korupcije, a objavljuje ga međunarodna nevladina organizacija Transparency International

Premda je indeks demokracije (V-Dem, Varieties of Democracy), koji izdaje Sveučilište u Göteborgu u Švedskoj, najpouzdaniji jer je strogo akademskog karaktera, ovdje ćemo koristiti podatke koje agregira Economist Intelligence Unit, odnosno istraživačka sekcija britanskog časopisa The Economista. Naime ovaj je indeks poznat kao izrazito strog, tj. sklon davanju nižih ocjena čak i zemljama koje se uvriježeno percipira, kako u stručnoj, tako i u općoj javnosti, kao etablirane demokracije, stoga je posebno zanimljiv. Indeks percepcije korupcije temelji se na razini korupcije koju građani percipiraju, a ne nužno na broju korupcijskih skandala i kaznenih djela korupcije koja budu procesuirana. Međutim on nam može biti dobar pokazatelj toga koliko je problem korupcije prisutan u kojoj zemlji.