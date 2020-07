Ovo je idealno vrijeme za reforme! Politička stabilnost je tu, reformski potencijal je tu, više nema izgovora

Iz iskustva znamo da je dubok ponor između predizbornih poruka i stvarnih promjena javnih politika često nepremostiv te se postavlja pitanje može li epidemija doista biti ta prekretnica nakon koje struktura hrvatskog gospodarstva, koja nije ni zdrava ni održiva, više nikada neće biti ista

Za epidemiju bolesti Covid-19 volimo misliti da je jedna od onih povijesnih prekretnica nakon koje mnogo toga više nikada neće biti isto. Dovodeći funkcioniranje države i gospodarstva do ekstrema, epidemija nam je jasno prokazala mnogobrojne i dobro poznate nacionalne slabosti; od rascjepkanog administrativnog ustroja zemlje, preko pretjerane ovisnosti o turizmu, pa do nedostatka vlastite proizvodnje strateških proizvoda i nezdrave naslonjenosti na uvoz.

S obzirom na to da je postalo golim okom vidljivo da struktura naše ekonomije nije ni zdrava ni održiva, netom završena predizborna kampanja bila je prepuna poruka o važnosti jačanja hrvatske proizvodnje i poljoprivrede. Time su nam političke stranke valjda implicitno sugerirale da se postojeća struktura hrvatskog gospodarstva mora promijeniti ako nam je u interesu to da živimo kvalitetnije, sigurnije i održivije. No kako mi iz iskustva znamo da je dubok ponor između predizbornih poruka i stvarnih promjena javnih politika često nepremostiv, postavlja se pitanje može li epidemija doista biti ta prekretnica nakon koje struktura hrvatskog gospodarstva više nikada neće biti ista.