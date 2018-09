Ne ginu nam nove epizode parlamentarnog reality šoua, ali dokad?

Bližeći se polovici svoga četverogodišnjeg mandata, uz uvjet da ne dođe do prijevremenih izbora, deveti saziv Hrvatskoga sabora dobiva najslabije ocjene građana za svoj rad. Pritom tanka parlamentarna većina ovisi o sve većem broju stranačkih prebjega i sve manjoj vjerodostojnosti izabranih zastupnika...

Znate li koliko političkih stranaka trenutačno ima svoje zastupnike u Hrvatskome saboru? A koliko je ukupno nezavisnih zastupnica i zastupnika ? Je li se broj klubova zastupnika ustabilio nakon gotovo dvije godine rada aktualnoga saziva Sabora? Ima li još značajnijih promjena u njihovim sastavima? Koliko pak zastupnika čini sadašnju parlamentarnu većinu i iz redova kojih stranaka? I – hoće li se glasovanje uistinu odgađati razboli li se presudan broj zastupnika, kako je to nedavno izjavio aktualni šef hrvatskoga parlamenta Gordan Jandroković ?

OD SAUCHE DO OPAČIĆ

Odgovori na ova pitanja ne bi bili jednostavni ni u kakvu televizijskom kvizu s obzirom na to da se, ovisno o situaciji u hrvatskome zakonodavnom tijelu, mijenjaju gotovo iz dana u dan. I prije negoli je počelo ovogodišnje redovito jesensko zasjedanje devetoga saziva Hrvatskoga sabora, neprestance stižu vijesti o realiziranim ili najavljenim napuštanjima pojedinih klubova zastupnika, uglavnom SDP-a , te o novim nezavisnim zastupnicama i zastupnicima, s ili bez ulaska u druge klubove. Na taj se način nastavio trend promjena stranačkih boja protekle dvije godine. Jer – kada se usporedi inicijalno stranačko i koalicijsko stanje u Hrvatskome saboru na početku njegova rada u listopadu 2016. i danas, jedina je konstanta vladajuća koalicija predvođena HDZ-om. I neprestan pad podrške javnosti radu predstavničkoga tijela građana u Republici Hrvatskoj.

Prema rezultatima CRO Demoskopa kao mjesečnoga istraživanja političkih preferencija u Hrvatskoj, deveti saziv Hrvatskoga sabora dobio je na samom početku svoga rada ocjenu 2,44, dok mu ocjena u posljednjoj anketi iznosi 1,97. To znači da ispitanici u prosjeku doživljaj rada Hrvatskoga sabora vrednuju ocjenom ispod dva, što je malo reći porazno i za parlament u cjelini i za njegove izabrane zastupnike pojedinačno. S obzirom na to da je riječ o političarima koji odlučuju o najvažnijim stvarima za funkcioniranje države i društva – o Ustavu, zakonima, državnome proračunu, sigurnosti i obrani – recentna bi ocjena trebala biti itekako upozoravajuća za sve koji sjede u saborskim klupama. Biste li se liječili kod liječnika kojega pacijenti ocjenjuju s 1,97? Biste li svoju djecu školovali kod nastavnika s takvom ocjenom? A popravljali vozila kod tako ocijenjenog automehaničara? Ili krenuli na let sa slično vrednovanim pilotom?

Nepopularni i neutjecajni

No nije samo sadašnji, deveti saziv Hrvatskoga sabora ocijenjen tako loše. I prethodni su redovito dobivali najslabije ocjene kada se ispitanike anketiralo o doživljaju rada Vlade, zatim predsjednika, odnosno predsjednice te parlamenta. Jasno je i zašto. Iako je unutar hrvatskoga političkog sustava parlament središnje tijelo koje odlučuje o samoj konstituciji političke zajednice i općim pravnim aktima prema kojima ona djeluje, u operativnom je smislu podređeno Vladi koja je glavni inicijator zakona i provoditelj politika, dok je šef države izuzet od normi, ali i percepcije odgovornosti za svakodnevni život. Vlada nije popularna, ali je moćna, šef odnosno šefica države nije moćna, ali je popularna institucija, dok su saborski zastupnici već godinama percipirani kao nepopularni i neutjecajni. Dodaju li se tomu njihove sjednice počesto bez kvoruma i bilo kakve sadržajne rasprave te s nizom iskakanja iz jednog u drugi stranački tabor, ovisno o interesima, dojam teško može biti drukčijim.