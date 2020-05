Kraj epidemije u Sloveniji proglasio je premijer. U Hrvatskoj će ga proglasiti turist Björn i pekinezer Florian

Bilo bi poštenije da Andrej Plenković, kao što je to učinio Janez Janša, izađe u lijeni ponedjeljak pred javnost i kaže da je gotova epidemija u Hrvatskoj. Jer baš kao i u Sloveniji, ta odluka neće biti vezana uz javnozdravstvene i znanstvene argumente, već će biti sirova politička odluka koju u 14 sati neće prenijeti Vili iz Zagreba, već Björn iz Norrköpinga. Välkommen Svenskar. Doviđenja, korona

Vlada Andreja Plenkovića približila se proglašenju kraja pandemije još nekoliko dana ranije i to s dvije važne odluke – otvaranjem granica turistima i raspisivanjem izbora. Nakon strogih mjera, kojih smo se svi u Hrvatskoj mjesecima dosljedno pridržavali, odluka da se turistima omogući bezuvjetan ulazak u Hrvatsku mnoge je iznenadila. Posebno je iznenađujuće to što se hrvatska Vlada odlučila za najliberalniji mogući režim i to na način da poslije dolaska na npr. otok Cres nisu potrebne mjere samoizolacije niti epidemiološko praćenje kontakata. Vlasti su otišle toliko daleko da za umirovljenike iz Linza više nije važan ni pandemijski zaštitni asortiman od maski preko dezinficijensa do rukavica. Za njihovog kućnog ljubimca nije preporučeno čišćenje šapa nakon šetnje uz more – pekinezer Florian je porijeklom svojih vlasnika izuzet od tih savjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Iz ekonomske perspektive odluka o otvaranju granica turistima je razumljiva jer svaki euro i kuna u proračunu trenutno znače puno. Ovako nagla liberalizacija u potpunosti je suprotna svim dosadašnjim porukama i uputama, a način i brzina kojom je to učinjeno mogli bi predstavljati značajan problem u slučaju drugog pandemijskog vala u Hrvatskoj. Do prije 10 dana bili smo 'u ratu s virusom' pod vodstvom predsjednika Vlade, uz savjete o tome da varikinom peremo kućne ljubimce i čistimo konzerve graha na balkonima nakon velikih kupovina. Što se dogodilo u 10 dana da nam je sada prihvatljivo da iz Stockholma slijeće avion pun švedskih turista željnih Jadrana, a koje nećemo ni pitati kašlju li i kolika im je temperatura. Kako sljedeći put objasniti ljudima da ne diraju kvake u stubištima i da ne smiju trčati po nasipu jer predstavljaju posebno snažan izvor zaraze? Kako objasniti mladima da se ne bi smjeli dotaknuti kad oni koji će doći iz Nizozemske to smiju?