Slovenija je u srijedu s rezervom reagirala na očekivanja svojih građana od otvaranja hrvatskih granica za državljane EU-a s gospodarskim ili neodgodivim osobnim razlozima upozoravajući da se još mnogo toga mora riješiti prije nego slovenski turisti i vlasnici vikendica krenu na put.

Kako je ustvrdio Kacin, pitanje otvaranja granice u situaciji kad pandemija covida-19 još traje je zahtjevno i o tome će se morati izjasniti na kraju i vlada jer države članice EU-a o tome suvereno odlučuju.

"Otvaranje granice je zahtjevan izazov jer nijedna država ne želi goste pozitivne na covid-19", kazao je Kacin, te dodao da su prilike u Italiji unatoč smirivanju epidemije još uvijek dramatične.

Hrvatska i Slovenija, nastavio je Kacin, imaju sličnu epidemiološku sliku i mali broj oboljelih u populaciji, ali bi se rizik da se covid-19 ponovo proširi Hrvatskom ljeti mogao povećati zbog talijanskih gostiju koji bi u Hrvatsku dolazili trajektom preko Jadrana ili kao nautičari na brodovima i jahtama.

'Nisu realna očekivanja da će virus ljeti oslabiti'

Rizik za eventualno oživljavanje turizma po njegovim riječima predstavlja i to što neka ranija očekivanja da će koronavirus "oslabiti" ili nestati kad dođe do viših ljetnih temperatura "nisu realna", pa ta teorija ima sve manje zagovornika, kazao je slovenski glasnogovornik.

Kako je istaknuo, sve te čimbenike rizika zato mora uzeti u obzir i slovenska strana, odnosno njezini epidemiolozi koji sada o mogućnostima i režimu prelaska međusobne granice razgovaraju s hrvatskim kolegama iz Zavoda za javno zdravlje.

"Naš nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ) u pregovorima oko mogućeg režima na granici (u okviru relaksacije mjera) mora biti svjestan tih rizika i mogućih posljedica", upozorio je Kacin, te dodao da je u Sloveniji još uvijek na snazi i odredba po kojoj oni koji dolaze iz inozemstva moraju u 7-dnevnu izolaciju, nakon čega se testiraju, što vrijedi i za slovenske državljane koji se vraćaju iz Hrvatske.

Uz to, dodao je, potrebno je unaprijed naći i rješenja za one slovenske državljane koji bi nakon dolaska u Hrvatsku oboljeli od covida-19, odnosno načine kako bi se što brže prebacili u Sloveniju s obzirom na to da je to vrlo zahtjevan transport koji zahtijeva i potpunu izolaciju osoblja u vozilu, a preko ljeta u Sloveniji će biti potrebno održavati i barem jednu "covid" bolnicu koja bi primala takve pacijente, kazao je Kacin.