Hrvatska nije propali eksperiment, nego uspješni APP-projekt!

Za svaki eksperiment treba vam najmanje jedna neosporiva, nepromjenjiva vrijednost, nešto u čiju pouzdanost nema razloga sumnjati. A u koji se to segment Republike Hrvatske uistinu možete pouzdati pa da vam bude, eto, barem jedan jedini oslonac za življenje u ovoj prisilno atomiziranoj 'zajednici' građana?

Pokušajte domisliti – ne brzajte, evo, rok vam je do sutra u podne – koji to autoritet, bilo po kojoj od citiranih definicija, egzistira u Republici Hrvatskoj i njezinu društvu, potpuno jednako u odnosu na sve druge komponente tog društva. Koji? U koji se to segment Republike Hrvatske uistinu možete pouzdati pa da vam bude, eto, barem jedan jedini oslonac za življenje u ovoj prisilno atomiziranoj 'zajednici' građana?

Vratimo se u toj potrazi na prvu rečenicu, na onih 'proteklih petnaestak dana'. Je li to možda pravosudni sustav, kojemu svaki donekle ciničan odvjetnički vježbenik može podmetnuti nogu i zadržavati zlotvore na slobodi? Je li to zdravstveni sustav, u kojemu djeca umiru iz liječničkog nehaja, pacijenti pred bolnicom stoje na kiši kako bi se naručili za hitan pregled oko Uskrsa, a ministar ostaje na svome mjestu i nakon što mu je sudski dokazano da je falsificirao sudjelovanje u obrambenom ratu? Je li to možda sustav obrane i nacionalne sigurnosti, u kojem se helikopterom ide u neuspješni lov na vepra, a borbeni se avioni, stariji i od same Republike Hrvatske, kupuju (kako kaže jedan moj prika: 'pričaju žene po brijačnicama…') jedino zato da bi ih se moglo sljedećih dvadesetak godina održavati kod ovlaštenog servisera? Je li to nekim slučajem obrazovni sustav, u kojemu su nastavnici s predumišljajem prisiljeni otaljavati najvažniji posao na svijetu da ne bi dobili batine od kojeg đaka ili njegovog tate, ako ga, tatu, u nekom SF-scenariju bezvoljni ravnatelj jednom ipak pozove na razgovor?

Koji bi to, dakle, segment našeg javnog, zajedničkog života mogao ponijeti titulu autoriteta, pa da eksperiment 'Republika Hrvatska' može započeti barem s tom jednom konstantom, s nečim u što se svi možemo pouzdati? Predsjednica koja se sveudilj ponaša kao da joj je soba još uvijek oblijepljena posterima iz 'Brava'? Ona trgovina mješovitom robom zvana 'Sabor'? Vlada, koja sad utiho s Mađarima realizira manje-više isto ono što je dogovarao prezreni Karamarko? Mediji, skupa sa mnom u njima? Crkva?! Lokalna uprava?! Bruxelles?! Izbori?! Branitelji?! Dijaspora?! Sveučilišta?! Onaj sakrosanktni Domovinski rat koji smo, pamtite li to, ratom počeli službeno zvati tek kad je završio?!

>>> Nikad više prebjega u Saboru, evo tko je sve mijenjao stranački dres