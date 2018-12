Građani Metkovića na mirnom prosvjedu zatražili bolju zdravstvenu skrb

Građanska inicijativa 'Mame i tate iz Metkovića i okolice' održala je u srijedu popodne pred metkovskim Domom zdravlja miran prosvjed, potaknut tragičnom smrti devetogodišnjeg dječaka 11. prosinca u splitskoj bolnici

'Ja sam samo majka šestero djece, obična žena, a nisam pravnica. Želim djeci olakšati život, da ne idu negdje dalje, da ovdje rastu i budu sigurni te da im se u Domu zdravlja pruži adekvatna pomoć. Ovo, nažalost, nije prvi slučaj i žalosno je što se sve dogodilo. Svi mi godinama šutimo. Ne daj Bože nikome od nas', rekla je Taslak. Najavila je sastanak predstavnika inicijative s ministrom Kujundžićem 27. prosinca u Zagrebu.

'Nećemo stati dok se nešto ne promijeni. Trebaju nam bolja zdravstvena usluga, nabava novih aparata, stručno osoblje i da se zdravstveni djelatnici sjete Hipokratove zakletve', izjavila je Taslak.

Članica te inicijative Maja Komazin poručila je kako je nužna promjena pravilnika kako bi CRP/streptokok analizatori mogli biti na Hitnom prijamu i u ambulantama.

'Time bi se u što kraćem roku utvrdilo je li dijete ugroženo ili nije i treba li ga slati dalje u Dubrovnik ili Split. Uz to, sigurno nam treba i dnevna bolnica, o čemu se već dosta govorilo, jer je udaljenost do prve bolnice 100 kilometara uz prijelaz dvije granice, a do druge oko 140 kilometara', istaknula je Komazin.