Tko je Ana Komparić Devčić - liječnica koja je u SDP-ovu saborskom dresu jedva prozborila, a onda preletjela kod Bandića?

Ana Komparić Devčić u petak je, nakon 20 godina, napustila SDP te se pridružila Bandićevu saborskom klubu zastupnika. Iako su mnogi tada prvi put čuli za nju, samozatajna Riječanka već je niz godina u Saboru, a bliska je bila i Zoranu Milanoviću i riječkim SDP-ovcima

Rođena 1976. u Rijeci, Ana Komparić Devčić mnoge je iznenadila odlukom da napusti SDP i pridruži se Bandićevu klubu. Iako neki SDP-ovci s kojima smo ovih dana razgovarali još i mogu shvatiti to da ljudi napuštaju stranku zbog Davora Bernardića , većina njih ne može se načuditi odlascima u redove Milana Bandića i vladajuće većine.

Komparić Devčić, nakon što je 2002. diplomirala medicinu, radila je u tvrtki Eurodelta i Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, a kasnije i u farmaceutskoj kompaniji Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o. No već 2011. ulazi u Sabor te je zastupnica treći mandat zaredom.

Mjesto u Saboru, ako je vjerovati medijskim spekulacijama, može zahvaliti i Sanji Milanović, supruzi bivšeg premijera i predsjednika SDP-a, s kojom je veže prijateljstvo. Na posljednjim izborima u 8. izbornoj jedinici osvojila je pak svega 409 preferencijalnih glasova.

U aktualnom sazivu Sabora Komparić Devčić nije se baš istaknula aktivnošću. U ovom mandatu, od kraja 2016. do prije dva tjedna, prema podacima saborske statistike, za riječ se javila svega 38 puta, što je 47 puta manje od saborskog rekordera Mire Bulja (Most). Uz to, u dvije godine postavila je samo jedno zastupničko pitanje.

Iako ju se po saborskim hodnicima u posljednjih godinu dana moglo vidjeti s Milankom Opačić, Igorom Dragovanom i Zdravkom Ronkom, Komparić Devčić već se duže vrijeme ne pojavljuje na sjednicama, a redovita nije ni na glasovanju. Prema podacima s Parlametra, Komparić Devčić se na glasovanju pojavila 43 puta, a prosjek je 74.

'Radom u Saboru iskustva u upravljanju najrazvijenijim gradom u Hrvatskoj želim iskoristiti i u iniciranju razvoja grada u kojem sam rođena, u Rijeci, a koji zadnjih godina vidno zaostaje', tim je riječima Komparić Devčić objasnila zašto prelazi u Bandićev klub. Takav stav začuđuje, s obzirom na to da je bliska riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu, a uz to je razvoju Rijeke, kojim upravlja SDP, mogla pomoći i do sada kao članica te stranke.