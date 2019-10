Gdje smo 28 godina poslije? Ova tri grafa to najbolje pokazuju

Unatoč svim objektivnim postignućima i subjektivnom osjećaju mnogih od nas da je Hrvatska danas nemjerljivo ugodnije mjesto za život te snažnija i cjenjenija država negoli u ratnu jesen 1991., dug je još put pred nama. Dug je put prema onome što smo si sami zacrtali. Devedesetih se godina često govorilo o tome da želimo biti 'normalna zemlja', dosegnuti 'europske standarde', da se želimo 'vratiti u Europu'. Gdje smo, dakle, došli po tom pitanju?

Danas slavimo Dan neovisnosti , obljetnicu formalnog razdruživanja državnopravnih sveza s jugoslavenskom federacijom, nakon što je 25. lipnja (današnji Dan državnosti) saborskom odlukom donesena, no njena je provedba odgođena zbog moratorija na kojemu je bila inzistirala tadašnja Europska zajednica, tj. današnja Europska unija. Lipanjski državni praznik dijelimo sa susjednom Slovenijom, gdje se on također zove Danom državnosti. Sjeverno od Sutle današnji se dan pak ne slavi, već 25. listopada Dan suverenosti, kad su posljednje postrojbe nekadašnje savezne vojske napustile zemlju, a na Štefanje se proslavlja Dan samostalnosti i jedinstva, koji komemorira referendum o neovisnosti iz 1990. Do prijelaza tisućljeća, kao Dan državnosti slavili smo 30. svibnja, kojim se obilježavao dan konstituiranja prvoga kompetitivno izabranog Sabora od izbora 1938.

Uz sva svoja ograničenja, godišnja izvješća američke nevladine udruge Freedom House i dalje se smatraju važnim i pouzdanim pokazateljem stanja demokracije, osobnih sloboda te neovisnosti ključnih tijela i društvenih segmenata. Za potrebe ovoga teksta uspjeli smo izvući podatke za razdoblje od 2003. do 2018. te usporediti Hrvatsku s onim zemljama s kojima se često volimo uspoređivati te koje su nam u mnogočemu slične, a to su susjedne Slovenija i Mađarska, kao i Češka, Slovačka te Poljska.

Prvi grafikon daje tzv. demokratski skor, što je kompozitna mjera koja se sastoji od sedam zasebnih kategorija koje mjere stanje nacionalne demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, neovisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, neovisnosti pravosuđa te korupcija, na ljestvici od 1 do 7. Jedan je najbolji mogući rezultat (kakav imaju, primjerice, skandinavske zemlje), a sedam najgori (Saudijska Arabija, Sjeverna Koreja, Mjanmar). Potpuno konsolidirane demokracije su one koji imaju demokratski skor od 1,00 do 1,99, konsolidirane demokracije su one čiji je skor od 2,00 do 2,99, a polukonsolidirane sa skorom od 3,00 do 3,99. Potpuno konsolidirana demokracija je ona koja ne samo da nema opasnost od povratka u autoritarni režim, već i ona u kojoj svi ključni segmenti političkoga sustava djeluju na temelju vladavine prava te postoji jasna neovisnost pojedinih društvenih segmenata, uz odsutnost, primjerice, političkoga uplitanja u rad kulturnih ustanova ili medijskih kuća. Savršena demokracija, dakako, ne postoji, ona je ideal, no prema ovako postavljenoj metrici, postoje države koje se više ili manje približavaju najboljim ocjenama.

Pogledamo li grafikon s rezultatima demokratskoga skora, vidjet ćemo kako je Hrvatska postigla tek jako blago i krivudavo poboljšanje u posljednjih petnaest godina. Sve usporedive zemlje u Srednjoj Europi bile su značajno bolje ocijenjene, premda je kod mnogih od njih vidljiv značajan pad, odnosno stanoviti proces dekonsolidacije demokracije, posebice u Poljskoj te najizraženije u Mađarskoj, koja se od jedne od perjanica demokratizacije u postkomunističkoj Europi srozala na jednako loše pozicije na kojima se Hrvatska nalazi. Prema ovim nalazima, Hrvatska je gotovo tri desetljeća od proglašenja neovisnosti polukonsolidirana demokracija.