Brate Xi, hvala i doviđenja: Zašto je Litva izašla iz istočnoeuropskog partnerstva s Kinom i što će sad Hrvatska?

U veljači ove godine premijer Andrej Plenković na virtualnom sastanku inicijative 17+1 naglasio je njezinu jedinstvenost zato što gradi mostove između Europe i Azije. U svibnju je pak Litva službeno objavila izlazak iz Inicijative 17+1, vraćajući je na startni broj 16

Litva je objasnila da njezin izlazak ne znači prestanak bilateralne suradnje, no da je došao trenutak da EU razgovara s Kinom u formatu 27+1, jer je to najbolja pregovaračka pozicija Unije prema bilo kojem vanjskom partneru, pa tako i prema Kini.

Također je Inicijativa dio šire platforme ekonomske ekspanzije Kine kroz projekt Put i pojas, kojim ona projektira svoju suradnju sa zemljama Azije, preko Europe i Afrike, sve do Latinske Amerike.

Inicijativa 16+1 osnovana je 2012. godine kao projekt Kine za uspostavljanjem suradnje sa zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe, bivšim komunističkim državama, sadašnjim ili potencijalnim članicama EU-a. Od Baltika do Balkana, pridružilo joj se 16 država. Pozivnica iz Pekinga jedino nije bila upućena Kosovu jer ga Kina ne priznaje. Na sastanku Inicijative u Dubrovniku 2019. pridružila se i Grčka i time je ona postala 17+1, no ne zadugo.

'Hvala, brate Si'

Pandemija je otvorila prostor vidljivosti Kine kroz tzv. vakcina diplomaciju, odnosno donacije cjepiva protiv koronavirusa. U Srbiji, naprimjer, prošlog proljeća na glavnim prometnicama u Beogradu osvanuli su plakati velikog formata na kojima je pisalo: 'Hvala, brate Si' (zahvala kineskom predsjedniku Xi Jinpingu). Predsjednik Aleksandar Vučić, u nizu javnih obraćanja, isticao je čelično prijateljstvo između dvije zemlje te objašnjavao da je Kina jedina zemlja koja može pomoći Srbiji, otvoreno kritizirajući Europsku uniju i nazvavši je bajkom na papiru.

U nepunih deset godina postojanja Inicijative Kina je najavila niz investicijskih projekata. No kako je vrijeme protjecalo, slika se polako mijenjala. Na stranu to što je odgovornost i na europskim članicama jer su same doprinijele vlastitom razočaranju podgrijavajući nerealno visoka očekivanja, brojke su neumoljive: između 2000. i 2019. godine ukupna kineska ulaganja u Europu iznosila su 129 milijardi dolara, od čega je 10 milijardi bilo u zemlje Inicijative.