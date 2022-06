'Kum' Wagyumafije u misiji zaštite mitske japanske govedine

Wagyu: 'Wagyu je bilo koja od četiri japanske pasmine goveda, dok se njihovo meso - govedina wagyu isporučuje s nazivima područja (Matsusaka, Kobe, Yonezawa, Mishima, Ōmi, Ozaki, Sanda…)'. Mafija: 'Neformalni izraz koji se rabi za opisivanje kriminalnih organizacija koje imaju snažnu sličnost sa sicilijanskom mafijom'.

Misija Wagyumafije edukacija je potrošača, ugostitelja i dobavljača o autentičnoj japanskoj govedini wagyu, i to putem platforme koja predočava predani rad japanskih wagyu farmera, duboko ukorijenjen u povijesti i tradiciji te zemlje.

Uvrstivši se 2018. i 2019. na listu 'Top 100+ Asian Restaurants' Opinionated About Dininga (jedina anketa za rangiranje restorana koja uračunava iskustvo gostiju u svoj sustav ocjenjivanja, s više od 200.000 recenzija prikupljenih od više od 6000 registriranih gostiju restorana), marka je postala globalna senzacija nakon što je 2016. pobijedila u nadmetanju za najskuplju Kobe govedinu na svijetu, koja je također držala i najviši rezultat prošaranosti masnoćom u povijesti Kobe govedine.

Na ovogodišnjem izdanju gastro kongresa Madrid Fusión imali smo prilike porazgovarati s Hisatom Hamadom, jednim od utemeljitelja Wagyumafije.

Za početak, kako filmaš postaje ekspert za wagyu?

- Ja sam se 15 godina bavio filmom, uglavnom produkcijom i otkupom prikazivačkih prava. I onda sam 2007. sudjelovao u produkcijskome dijelu poznatog dokumentarca 'Food, Inc.', američkog redatelja Roberta Kennera. Film istražuje korporativnu poljoprivredu u Sjedinjenim Državama, zaključujući da agrobiznis proizvodi hranu koja je nezdrava, na način koji je štetan za okoliš, a koji zlostavlja i životinje i zaposlenike. Jedan od japanskih uzgajivača goveda, gospodin Uzaki, vidio je film i poslao mi je poruku da dođem vidjeti kako on radi. Prihvatio sam. Sjećam se da sam do njega došao po velikome snijegu, razgovarali smo i on je rekao – pripremio sam ti meso mojeg goveda, da ga probaš. Jeo sam wagyu i prije, ali sam držao da je to meso za mene premasno. No, on je pred mene stavio komad od jednog kilograma i očekivao da sve to pojedem. Možete misliti, kilogram wagyua bogato prošaranog masnoćom. Jeo sam pomalo, i trebalo mi je šest sati da sve pojedem, sve do kasno navečer. Kad sam se probudio sljedećeg jutra, nisam osjetio nikakvu težinu, kao da mi je želudac bio prazan. To je bio trenutak kad sam o govedini wagyu počeo razmišljati na potpuno drukčiji način. A sve zbog toga što sam upoznao pravi wagyu. To je potpuno izmijenilo moj život.