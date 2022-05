'Novi kruh' - znak poštovanja prema tradiciji i starim žitaricama

Čuli ste za Novu francusku kuhinju, Novu baskijsku kuhinju, Novu nordijsku kuhinju… A jeste li čuli za 'novi kruh'? Ako ste istinski ljubitelj te namirnice, vjerojatno jeste. Zahtjevi potrošača za zdravijom hranom fluktuirali su posljednjih godina od proizvoda s niskim udjelom ugljikohidrata i s visokim udjelom bjelančevina do jednostavnijih proizvoda bogatih hranjivim tvarima.

S obzirom na Samuelovo iskustvo kuhara i pekara te status jednog od vodećih propagatora „španjolske škole“ manufakturnog pekarstva, s njim smo razgovarali o 'novome kruhu', važnosti kruha kao temelja terroir kuhinje, o 'brašnu s potpisom', kao još jednim sastojkom u kuhinji te ulozi kruha u suvremenom restoranu.

Vaš status chefa s Michelinovom zvjezdicom dobrim dijelom počiva i na mlinu duge tradicije?

- Da, sigurno. Radim u starom obiteljskom mlinu na vodu i restoranu s Michelinovom zvjezdicom. Za mene je u cijeloj priči vrlo važan kruh, kao i rad s brašnom. Naš je mlin star 500 godina i sve se vrti oko njega. Moja ga je obitelj kupila prije 27 godina i krenula od toga. Otac je mislio da bi se posao u mlinu mogao nadopuniti lijepim hotelom, a uz hotel je naravno došao i restoran. U restoranu, gdje sam ja chef, kruh je postao jednim od najzanimljivijih elemenata, jer smo na raspolaganju imali vrhunsko i raznovrsno brašno iz staroga mlina. Tako se krug zatvorio.

Kada je kruh došao u prvi plan?

- Znate, 90-ih smo u Španjolskoj imali veliki problem s kruhom, jer se u potpunosti nametnula industrijska proizvodnja te namirnice. Industrija je znala kako napraviti mnogo vrsta kruha, kao i to da on, zahvaljujući nekoliko desetina aditiva, izgleda privlačno i da je jeftin. Prije toga, u zemlji je vladao tradicionalni pekarski zanat ali kad se nametnula industrija, sve se izmijenilo. Ljudi koji su pekli tradicionalni kruh i znali sve o kruhu jednostavno su iščezli, i to unutar jedne generacije. Dolaskom industrije, u tome poslu više nije bilo zarade jer je tradicionalni način bio skup. Tako je domaći, manufakturni kruh u Španjolskoj gotovo potpuno nestao. No, mislim da je slično bilo u čitavoj Europi. To mi je dalo za misliti jer takav kruh nisam mogao služiti na ovako idiličnome i povijesnom mjestu, u vrhunskome restoranu i pored mlina starog pola tisućljeća. Tako sam odlučio naučiti sve o kruhu. Nisam ni pekar niti slastičar, već chef, ali od roditelja sam naučio predanost zanatu, raditi manufakturno. Ipak, stasao sam učeći u ponajboljim kuhinjama u zemlji i o kruhu sam znao tek temeljno.

Kako ste počeli?

- S puno volje. Mislio sam da neće biti komplicirano jer se radi o samo četiri sastojka - vodi, brašnu, soli i kvascu. No, vrlo brzo sam shvatio da se ne radi o jednostavnome poslu. Trebalo mi je mnogo vremena dok nisam naučio kako raditi vrhunski kruh, na svoj način, ono što danas zovemo - s potpisom. Mnogo, mnogo vremena. Možda čak i 15 godina, kruh za kruhom, kruh za kruhom… Nisam imao nikoga uz sebe i učio sam sam. Proučavao sam svu moguću literaturu, eksperimentirao i u čitavom tom procesu mnogo naučio.