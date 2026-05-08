Suđenje bivšoj ravnateljici NSK: Suoptužena računovotkinja odbacila optužbe

Iznoseći obranu pred sudskim vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbacila je Uskokove optužbe da je sudjelovala u prikrivanju privatnih troškova Dunje Seiter Šverko plaćenih novcem NSK-a te ustvrdila da je upravo ona pokrenula povrat nenamjenski potrošenog novca.

Predloživši sudskom vijeću da je oslobodi svih optužbi, Kos je dodala kako je "imala voditelja koji je bio hijerarhijski iznad nje i koji je bio upoznat sa svim nepravilnostima, a nije poduzeo ništa" .

Kos je kazala da se u inkriminirano vrijeme vrijeme borila s raznim pritiscima, bolesti i smrti u obitelji, ali da je unatoč svemu savjesno obavljala svoj posao i da nisam kriva.

"Optužnica me tereti da sam izvršila plaćanje privatnih troškova Dunje Seiter Šverko po Amex kartici sredstvima NSK. Sukladno važećoj proceduri nisam bila zadužena za plaćanja računa niti sam posjedovala certifikat za to", ustvrdila je.

Kazala je i da je pokrenula mjere povrata nenamjenski potrošenog novca zbog čega je kasnije proživjela mobbing te da nije pomagala u zloupotrebi položaja i ovlasti bivše ravnateljice.

Vraćen dug

Dodala je i da je upravo ona inicirala da se privatni troškovi evidentiraju kao dug ravnateljice prema ustanovi. Kos je kazala da je Seiter Šverko tijekom godina vratila sav dug prema knjižnici koji je potrošila u privatne svrhe, a ponovno je odbacila tvrdnje da je ravnateljici rekla kako poslovnu karticu smije koristiti i za privatne potrebe.

Tužiteljstvo bivšu ravnateljicu optužnicom tereti za zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a suoptuženu voditeljicu računovodstva zbog pomaganja u nedjelu, odnosno prikrivanje troškova.

Bivša ravnateljica NSK je prema tvrdnjama tužiteljstva između 2012. i 2015. godine svaki mjesec neosnovano nalagala voditeljici ureda glavnog ravnatelja sastavljanje dokumentacije o prekovremenom radu na njezino ime u kojoj je neistinito prikazano da je ostvarila ukupno više od tisuću sati prekovremenog rada i svojim ih potpisom ovjeravala.

Time je navodno ostvarila nepripadajuću korist od 90 tisuća kuna, dok je knjižnicu oštetila za gotovo 250 tisuća kuna, odnosno oko 33.000 eura. Osim toga, optužena je da je u istom razdoblju službenom karticom plaćala privatne ručkove i druge osobne troškove, čime je ostvarila dodatnu korist od gotovo 25.000 eura.