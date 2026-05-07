Tip u Rovinju zvao 194 i tražio pomoć iako mu nije trebala

Sumnjiči ga se da je 17. travnja oko 22 sata nazvao žurne službe i zatražio hitnu liječničku intervenciju na Trgu na križu, u Rovinju, iako mu ista nije bila potrebna, što je i sam izjavio liječnici prilikom obavljanja liječničkog pregleda.

Također ga se sumnjiči da je 5. svibnja ušao u prostorije ljekarne u Istarskoj ulici i zatražio od djelatnice izdavanje lijeka, a kada je ista odbila zaprijetio je da će se ozlijediti. U trenutku kada se djelatnica odmaknula od njega, preturao je ladice ormarića s lijekovima, iz kojeg nije ništa otuđio te se udaljio sa mjesta događaja.



Policijski službenici ubrzo su uhitili muškaraca, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja 6. svibnja u poslijepodnevnim satima osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu policije.

