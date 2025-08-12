Živimo sve duže, radimo sve duže: Evo gdje radni vijek traje najdulje

Procjene pokazuju da prosječni životni vijek u Europi varira između 79 i 81 godinu starosti što je najviša zabilježena vrijednost otkako je mjerenja. I dok životni vijek raste, čini se da sve više godina provodimo radeći.

Muškarci u Hrvatskoj tako imaju pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina života uz minimalno 15 godina mirovinskog staža, dok žene to sada, u prijelaznom razdoblju do 2029., mogu učiniti sa 63 godine i 9 mjeseci života, uz također minimalno 15 godina staža.

No, kakvo je stanje u ostalim europskim državama?