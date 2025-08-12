Živimo sve duže, radimo sve duže: Evo gdje radni vijek traje najdulje

Prosječni životni vijek Europljana raste – ali raste i broj godina provedenih na poslu. Radni vijek u EU-u prosječno traje 37,2 godine, no razlike među državama su velike. Evo gdje se radi najdulje
Procjene pokazuju da prosječni životni vijek u Europi varira između 79 i 81 godinu starosti što je najviša zabilježena vrijednost otkako je mjerenja. I dok životni vijek raste, čini se da sve više godina provodimo radeći.
Muškarci u Hrvatskoj tako imaju pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina života uz minimalno 15 godina mirovinskog staža, dok žene to sada, u prijelaznom razdoblju do 2029., mogu učiniti sa 63 godine i 9 mjeseci života, uz također minimalno 15 godina staža.
No, kakvo je stanje u ostalim europskim državama?
Godine radnog staža značajno se razlikuju u europskim zemljama, piše Euronews. Tako je, prema podacima Eurostata, 2024. godine prosječni očekivani radni vijek u EU iznosio je 37,2 godine što predstavlja porast od 2,4 godine usporedno s 2014. Drugim riječima, duže živimo, ali i duže radimo.
Prednjače nordijske zemlje
Preciziramo li podatke, očekivani radni vijek u Europi varira od 32,7 godine u Rumunjskoj do 43,8 godina u Nizozemskoj. U Turskoj je prosjek radnih godina 30,2 dok na Islandu u prosjeku rade 46,3 godine. Euronews piše da zemlje sjeverne Europe - osobito nordijske zemlje - prednjače s najduljim radnim vijekom.
Island je na vrhu ljestvice, slijede Nizozemska (43,8 godina) i Švedska (43 godine). Danska (42,5 godina), Norveška (41,2 godine) i Finska (39,8 godina) koje se nalaze u prvih deset europskih zemalja s najviše godina provedenim na poslu.
Unatoč tome što im je radni staž najduži u Europi, Guardian piše da je Island skratio radno vrijeme s 40 na 36 sati tjedno, bez snižavanja plaće što je rezultiralo većim zadovoljstvom zaposlenika i boljim balansom između poslovnih i privatnih obaveza. Uz to, nudi im se fleksibilno radno vrijeme i rad na daljinu što je, prema istom izvoru, dovelo do veće produktivnosti.