Zašto je cijena hrane najviše skočila u Hrvatskoj? U jednoj kategoriji gubimo utrku

Cijene u svim kategorijama hrane u Hrvatskoj zabilježile su veći rast nego u većini drugih zemalja članica EU-a, a najveći skok imala je govedina. Kako se globalni trendovi prelijevaju na domaće tržište hrane, objašnjava Zvjezdana Blažić, konzultantica u prehrambenoj industriji i poljoprivredi

'Na globalnoj razini cijene hrane zadnjih mjeseci rastu i značajno su veće nego prošle godine te je na godišnjem nivou njihov indeks veći za sedam posto i najveći u zadnje dvije godine. Najviše su rasle cijene mesa te su na povijesno visokim razinama', objašnjava za tportal Zvjezdana Blažić, konzultantica za prehrambenu industriju i poljoprivredu, koliko se globalni trendovi prelijevaju na cijene hrane u Hrvatskoj. U ovom trenutku najveći rast bilježi cijena govedine, a to je, ističe, u skladu s globalnim trendovima uvjetovanima manjim brojem goveda te povećanom potrošnjom. Cijene hrane i pića su, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku (DZS) za kolovoz, rasle 6,2 posto, što je ublažavanje rasta u odnosu na mjesec prije. Naime u srpnju je on iznosio 6,6 posto.

'Možemo vidjeti da mjesečni rast cijena hrane usporava, što je većim dijelom povezano s krajem turističke sezone i manjim narudžbama, odnosno očekivanom manjom potrošnjom u narednim mjesecima', dodaje konzultantica. Kada se promatra kretanje cijena na tržištu EU-a, napominje, harmonizirani indeks potrošačkih cijena pokazuje da one u Hrvatskoj rastu značajno više nego što je prosjek zemalja EU-a, pa čak i onih turističkih, poput Italije, Španjolske i Grčke.

'Te su zemlje imale upola manji rast cijena hrane nego Hrvatska. U gotovo svim kategorijama hrane imamo veći rast od većine zemalja članica EU-a', ističe Blažić, dodajući da je specifičnost hrvatskog tržišta u značajnijem rastu cijena nego što ga imaju druge zemlje u doba turističke sezone. 'Nažalost, većina tog porasta ostaje i nakon što turistička sezona oslabi', zaključuje.

Kada je u pitanju vruća agrarna tema, izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Blažić ističe da ne može govoriti o tome hoće li one utjecati na povećanje proizvodnje hrane jer, kaže, još nije prezentiran bilo kakav službeni prijedlog, već samo 'mnogobrojni prijedlozi zainteresiranih dionika'. Značajna prednost 'Svi prijedlozi idu u smislu toga da bi trebalo proizvođačima koji stvarno proizvode hranu, koji su na tržištu i dokazuju svoju proizvodnju izdanim računima dati značajnu prednost prilikom dobivanja poljoprivrednog zemljišta. To bi po mom mišljenju bilo nužno jer za svako povećanje proizvodnje trebamo što više poljoprivrednog zemljišta staviti u funkciju', smatra Blažić. Napominje da se uz to na većim površinama, kao i na većim objedinjenim površinama, može postići veća produktivnost i ostvariti veće prihode, ali i dohodak, jer i troškovi proizvodnje na njima mogu biti manji. 'Pored toga, brže povećanje proizvodnje mogu brže postići oni koji imaju svu mehanizaciju, zaposlene te razvijene odnose u prodaji i plasmanu svojih proizvoda', objašnjava svoj stav o zakonskim izmjenama.