Wall Street u padu, ulagači strahuju od povećanja kamatnih stopa

Dow Jones indeks skliznuo je 0,98 posto, na 51.492 boda, dok je S&P 500 pao 1,21 posto, na 7.420 bodova, a Nasdaq 1,34 posto, na 26.021 bod.

Na redovnoj sjednici čelnici Feda ostvarili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 3,50 do 3,75 posto, kao što se i očekivalo, no u novim projekcijama njih devetoro od ukupno 18 očekuje barem jedno povećanje kamata do kraja ove godine.

Uz to, u priopćenju Feda više nema nikakvih naznaka da bi se kamate mogle smanjiti.

Zbog rata na Bliskom istoku cijene su nafte proteklih mjeseci snažno rasle, što je potaknulo rast cijena energenata, pa je inflacija u SAD-u dosegnula najviše razine u tri godine.