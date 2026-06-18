Wall Street u padu, ulagači strahuju od povećanja kamatnih stopa

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica znatno pale jer je nakon poruka čelnika američke središnje banke vrlo izvjesno da će do kraja godine Fed povećati ključne kamatne stope.
Dow Jones indeks skliznuo je 0,98 posto, na 51.492 boda, dok je S&P 500 pao 1,21 posto, na 7.420 bodova, a Nasdaq 1,34 posto, na 26.021 bod.
Na redovnoj sjednici čelnici Feda ostvarili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 3,50 do 3,75 posto, kao što se i očekivalo, no u novim projekcijama njih devetoro od ukupno 18 očekuje barem jedno povećanje kamata do kraja ove godine.
Uz to, u priopćenju Feda više nema nikakvih naznaka da bi se kamate mogle smanjiti.
Zbog rata na Bliskom istoku cijene su nafte proteklih mjeseci snažno rasle, što je potaknulo rast cijena energenata, pa je inflacija u SAD-u dosegnula najviše razine u tri godine.
Suzbijanje inflacije
Na prvoj konferenciji za medije od kada je postao predsjednik Feda Kevin Warsh istaknuo je jučer potrebu da se suzbije inflacija.
Signali o mogućem povećanju kamata ne bi trebali biti osobito iznenađenje, s obzirom na povišenu inflaciju, no ulagači su se nadali drugačijim porukama, s obzirom da mnogi smatraju da je Warsh zagovornik poticajne, a ne restriktivne monetarne politike.
„U priopćenju Feda i Warshovim izjavama očito je da inflacija zabrinjava, pa se ističe postizanje stabilnosti cijena”, ističe Michael James, direktor u tvrtki Rosenblatt Securities.
Pad dionica u 11 najvažnijih sektora
Nakon poruka Feda, na tržištu su porasle procjene da će do kraja godine središnja banka povećati kamate za barem 0,25 postotnih bodova.
A kako povećanje cijene novca obično vodi u usporavanje rasta gospodarstva, jučer su pale cijene dionica u svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, a najviše, oko 3 posto, u komunikacijskom sektoru.
A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,14 posto, na 10.508 bodova, a frankfurtski DAX 0,10 posto, na 24.934 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,20 posto, na 8.430 bodova.
Porast azijskih burzi
Na većini azijskih burzi indeksi su u četvrtak porasli, zahvaljujući rastu cijena tehnoloških dionica, dok ostale prate jučerašnji pad Wall Streeta.
MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati gotovo nepromijenjen.
Pritom su cijene dionica u Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 1,8 posto, dok su u Australiji, Šangaju i Hong Kongu pale između 0,3 i 1,8 posto.
Japanski Nikkei i južnokorejski Kospi indeks dosegnuli su jutros nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje daljnjem rastu cijena tehnoloških dionica, posebice proizvođača čipova.