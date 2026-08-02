Britanski milijarder želi preuzeti modnu ikonu koja je radila uniforme za naciste

Uwe Rathausky, izvršni direktor investicijskog fonda GANÉ Investment , koji posjeduje udio u Hugo Bossu , izjavio je da Ashleyjeva ponuda od 38 eura po dionici znatno podcjenjuje kompaniju . Dionicom Hugo Bossa tijekom većeg dijela godine trgovalo se po cijeni od 36 do 37 eura, što znači da ponuđena premija nije osobito velika.

Uprava i Nadzorni odbor kompanije protive se preuzimanju , tvrdeći da ponuđena cijena ne odražava stvarnu vrijednost tvrtke ni njezin budući potencijal. Čini se da se s tim slažu i brojni investitori, javlja The Economist.

Britanski poduzetnik Mike Ashley prošlog je mjeseca ponudio dvije milijarde eura za kupnju 74 posto dionica kompanije Hugo Boss. Europska komisija 27. srpnja odobrila je transakciju, a dioničari imaju rok do 13. kolovoza da odluče hoće li prihvatiti Ashleyjevu ponudu .

No Ashley možda samo čeka pravi trenutak. Prema njemačkom zakonu, bio je obvezan dati ponudu za preuzimanje nakon što je njegov udio u Hugo Bossu premašio 30 posto, što se sada i dogodilo. Ako poslovanje kompanije nastavi slabjeti, mogao bi se naći u vrlo povoljnoj poziciji za njezino preuzimanje.

Ashley je u vlasničku strukturu Hugo Bossa ušao 2020. godine s udjelom od pet posto. Godinu dana kasnije Daniel Grieder, bivši čelnik američkog modnog brenda Tommy Hilfiger, imenovan je izvršnim direktorom.

Linija za generaciju Z

Grieder je modernizirao pomalo zastarjeli brend podijelivši ga na dvije linije: Hugo, namijenjenu pripadnicima generacije Z, i Boss, usmjerenu prema milenijalcima i starijim kupcima koji žele njegovati elegantniji stil odijevanja.

Zahvaljujući toj strategiji, kao i snažnijem fokusu na internetsku prodaju, poslovanje je značajno ojačalo. Cijena dionice porasla je s 46 eura, koliko je vrijedila kada je Grieder preuzeo dužnost, na više od 75 eura u srpnju 2023.

No nakon toga uslijedili su problemi. Prodaja u Kini i Velikoj Britaniji, dvama ključnim tržištima, znatno je pala zbog slabljenja potrošnje. Kompanija je u prosincu prošle godine izdala upozorenje o dobiti te predstavila novu strategiju koja uključuje jačanje imidža brendova, poboljšanje distribucije i smanjenje troškova, uz plan zatvaranja do 50 trgovina do 2028. godine.

Rezultati za sada nisu vidljivi. Operativna dobit u prvom tromjesečju ove godine bila je 42 posto niža nego u istom razdoblju lani.

Bogatstvo kroz Sports Direct

Ashley je bogatstvo stekao kroz Sports Direct, lanac trgovina sportskom opremom koji je osnovao 1982. godine. Tijekom godina kupovao je posrnule, ali poznate sportske brendove poput Lonsdalea, Dunlopa i Slazengera.

Godine 2018. preuzeo je House of Fraser, 170 godina star britanski lanac robnih kuća, svega nekoliko sati nakon što je tvrtka proglasila stečaj. Sljedeće godine svoj je konglomerat preimenovao u Frasers Group, a 2022. svakodnevno upravljanje prepustio zetu Michaelu Murrayju.

Frasers posljednjih mjeseci agresivno širi svoj portfelj. U ožujku je kupio gotovo šest posto dionica Pume, u lipnju je dao ponudu za preuzimanje australske Accent Group, jednog od najvećih trgovaca obućom, a 28. srpnja objavio je da posjeduje četiri posto udjela u britanskom luksuznom brendu Burberry.

Prema medijskim izvješćima, uključen je i u utrku za preuzimanje luksuzne robne kuće Harvey Nichols. Sve te akvizicije dio su strategije nazvane "Elevation", kojom Frasers želi prijeći iz segmenta pristupačnije robe u segment luksuznijih proizvoda.

Kada je riječ o Hugo Bossu, pojavile su se špekulacije da Frasers razmatra mogućnost da na mjesto izvršnog direktora postavi Michaela Murrayja umjesto Daniela Griedera, kojem mandat traje do 2028. godine. Murray je već član 12-članog Nadzornog odbora kompanije.

Ako bude imenovan na čelo Hugo Bossa, postat će prvi Britanac koji će voditi ovaj njemački modni brend sa sjedištem u Metzingenu u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.