Ruski sindikat zabrinut: Ukrajinski napadi bi mogli obustaviti izvoz žita

Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina, također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih tjedana napadaju infrastrukturu za izvoz i komercijalne brodove u Crnom moru.

Ruski sindikat izvoznika i proizvođača žitarica Reutersu je rekao da će se posljedice napada osjetiti u brojnim zemljama u bliskoj budućnosti.

"Sustavni napadi koji su započeli u srpnju uskoro bi mogli dovesti do potpune blokade izvoznih koridora u crnomorskom bazenu", rekao je sindikat.