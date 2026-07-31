CRNO MORE

Ruski sindikat zabrinut: Ukrajinski napadi bi mogli obustaviti izvoz žita

I.K./Hina

31.07.2026 u 17:36

Brod sa žitom u Crnom moru - ilustracija
Brod sa žitom u Crnom moru - ilustracija Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ruski sindikat izvoznika žita u petak je upozorio da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti rezultirati obustavom izvoza žitarica Crnim morem, što bi povećalo cijene i dovelo do još veće gladi u Africi i na Bliskom istoku

Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina, također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih tjedana napadaju infrastrukturu za izvoz i komercijalne brodove u Crnom moru.

Ruski sindikat izvoznika i proizvođača žitarica Reutersu je rekao da će se posljedice napada osjetiti u brojnim zemljama u bliskoj budućnosti.

"Sustavni napadi koji su započeli u srpnju uskoro bi mogli dovesti do potpune blokade izvoznih koridora u crnomorskom bazenu", rekao je sindikat.

vezane vijesti

Dodao je da bi opskrba brojnih zemalja ruskom pšenicom u ovoj sezoni mogla pasti za 30 do 35 milijuna tona, što je oko 15 posto ukupne globalne trgovine pšenicom. Toliki manjak nije moguće pokriti povećanjem izvoza iz alternativnih zemalja, upozorio je.

"Prekidi isporuke Crnim morem zbog ukrajinskih napada na brodove za prijevoz suhog tereta i na lučku infrastrukturu izravna su prijetnja globalnoj sigurnosti hrane", ističe ruski sindikat.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Memorandum s Berettom

Memorandum s Berettom

Ovo je tvrtka koja će u Obrovcu graditi tvornicu streljiva: Postoje od 1526. i zgrću milijarde
saborska procedura

saborska procedura

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja sa SAD-om odnosi se i na mirovine: Evo detalja
kreditni rizici

kreditni rizici

Hrvati sve ovisniji o betonu i cigli: Što ako cijene nekretnina padnu?

najpopularnije

Još vijesti