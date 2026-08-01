Šef HTZ-a otkrio gdje boravi najviše gostiju: Ovo su trenutačno najposjećenije destinacije

'Zasigurno je poboljšao prolazno vrijeme, no ne bih htio ni spekulirati o brojkama. U svakom slučaju, mislim da možemo biti zadovoljni. Srpanj je pokazao da smo dobro odradili posao, ostvarili smo i veći turistički promet od prošle godin e. Kada tome pridodate i podatke Porezne uprave o većoj potrošnji, onda zaista imamo razloga za optimizam’, rekao je.

Rezultati u srpnju popravili su dosadašnju sliku turističke godine, iako će se tek nakon obrade podataka moći precizno utvrditi jesu li u cijelosti nadoknadili slabiji lipanj.

'Mi smo u srpnju ostvarili jedan posto više dolazaka u odnosu na prošlu godinu, a otprilike takav trend slijede i noćenja. Međutim, ne mogu još govoriti o konkretnim brojkama jer se one još obrađuju, nije sve uneseno u sustav eVisitor i vjerujem da ćemo do kraja sljedećeg tjedna imati konkretne i točne brojke što se tiče ostvarenja turističkog prometa u srpnju. Mogu jedino reći da u Hrvatskoj dnevno imamo milijun i 80 tisuća gostiju' , rekao je za RTL Danas Staničić, koji se javio s Raba.

Konačni podaci za srpanj još nisu poznati jer nisu svi rezultati uneseni u sustav eVisitor, no prvi pokazatelji upućuju na to da je glavni dio sezone donio poboljšanje nakon nešto slabijeg početka ljeta.

Cijene ostaju jedan od presudnih čimbenika

Rasprava o visokim cijenama obilježila je dosadašnji dio sezone. Staničić smatra da cijene izravno utječu na odluke turista, osobito u godini u kojoj se dodatno pojačao trend rezervacija u posljednji trenutak.

'Puno se govorilo o cijenama. Sigurno je da je cijena, odnosno sigurnost, jedan od presudnih čimbenika koji utječu na odluku prilikom odabira destinacije u koju ćemo putovati. Tako je bilo i ove godine, a još kada tome dodate izraženi last minute, dakle odluke gostiju u posljednjem trenutku o tome gdje će putovati, ako nismo cjenovno konkurentni, onda, naravno, nismo toliko interesantni. Međutim, vjerujem da su se nakon apela proteklih mjeseci, kada se puno više pričalo o cijenama, cijene u nekim segmentima turističke ponude korigirale. Dobro je da smo reagirali i na taj način ostvarili pozitivne turističke trendove u ovom dijelu turističke godine', kazao je direktor HTZ-a.

Dio gostiju i dalje kritizira cijene u hrvatskim trgovinama, restoranima i kafićima. Staničić odgovara da cijenu uvijek mora pratiti odgovarajuća kvaliteta te priznaje da u pojedinim dijelovima ponude još ima prostora za poboljšanje.

'Sigurno je da moramo biti cjenovno konkurentni. Mi stalno apeliramo da cijenu mora pratiti odgovarajuća kvaliteta. Kada govorimo o onome što čini ukupan turistički proizvod, dakle svemu onome što gost u jednoj destinaciji u Hrvatskoj može doživjeti i što konzumira od smještaja, ugostiteljstva, trgovine na malo i prijevoza, ima segmenata u kojima moramo poraditi na cjenovnoj konkurentnosti. Ali, sve u svemu, Hrvatska je pokazala da nije ni prejeftina ni preskupa. U svakom slučaju, postoje segmenti u kojima jesmo cjenovno više konkurentni i oni u kojima smo manje konkurentni', rekao je.

Najposjećeniji Rovinj, Poreč, Umag i veliki dalmatinski gradovi

Prema trenutačnim neslužbenim podacima, najbolje rezultate ostvaruju najveća obalna turistička središta, koja raspolažu i najvećim smještajnim kapacitetima. Među najposjećenijim destinacijama su Rovinj, Poreč, Umag i Medulin u Istri te Dubrovnik, Split i Zadar u Dalmaciji.

Staničić ipak ne želi govoriti o pobjednicima i gubitnicima sezone jer su pred turističkim sektorom još cijeli kolovoz i posezona.

'Trenutačno, prema neslužbenim informacijama, naše najposjećenije destinacije u dosadašnjem dijelu srpnja, ali i, ajmo reći, ovom glavnom dijelu turističke sezone, odnosno godine, svakako su Rovinj, Poreč, Umag, Medulin, Dubrovnik, Split i Zadar. Zapravo, najveće destinacije na obali koje imaju najveći kapacitet što se tiče samog smještaja. Ja ne bih govorio o pobjednicima i gubitnicima jer je još puno posla pred nama. Pred nama je cijeli kolovoz, dakle nastavak špice sezone, kada ćemo još malo rasti u brojkama, ali osim toga i posezona, koja bi također, prema najavama, trebala biti jako dobra', rekao je.

U kolovozu se očekuje veći priljev Nijemaca

HTZ u kolovozu očekuje nastavak pozitivnih trendova. Dodatni rast mogao bi donijeti početak školskih praznika u dijelovima Njemačke, najvažnijeg hrvatskog emitivnog tržišta. Nijemci su, uz domaće goste, i ove godine među najbrojnijim turistima u Hrvatskoj.

'Mi očekujemo nastavak ovog pozitivnog turističkog trenda u smislu turističkog prometa. Podsjetit ću samo da na našem najvažnijem emitivnom tržištu, odakle smo dosad, uz domaće goste, imali najveći broj gostiju, počinju i školski praznici. Tako da očekujemo veći priljev Nijemaca u kolovozu i u tom smislu s optimizmom gledam prema budućnosti, odnosno kraju kolovoza', zaključio je Staničić.