Vujčić prijeti oboriti sve rekorde: Može li mu netko pomrsiti račune?

'Zbog toga što smo ušli u eurozonu moj posao se promijenio. Od guvernera koji vodi Savjet HNB-a, koji upravlja monetarnom politikom Hrvatske, postao sam jedan od članova Upravljačkog vijeća Europske središnje banke , koje donosi odluke o politici druge najvažnije valute u svijetu. To je vrlo izazovno, zanimljivo i uživam u tome. Drugima ostavljam da procijene kako radim svoj posao', rekao je Vujčić.

Sabor do ljetne stanke mora izabrati novog čelnog čovjeka HNB-a. Kako sad stoje stvari Vujčić neće imati protukandidata.

U korist Vujčići ide i to što bi se eventualna kadrovska promjena dogodila u trenutku kada je Upravno vijeće ESB-a, koje određuje monetarnu politiku za eurozonu, na pragu smanjenja kamatnih stopa nakon borbe protiv inflacije.

Podsjetimo kako to nije bio slučaj u prijašnjem političkom braku HDZ-a s Mostom. Vujčić i HNB bili su jedna od omiljenih meta prekomjernog granatiranja Mostovaca, ali guverner je sve to neokrznut izdržao.

Oblaci sumnje u reizbor Vujčića pojavili su se ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu, međutim koalicijski partner HDZ do sad nije, barem javno, pokazao interes za kadroviranjem u HNB-u.

Veliki plus mu je što ga je nedavno jasno i glasno podržala predsjednica ESB-a Christine Lagarde prilikom boravka u Dubrovniku na 30. ekonomskoj konferenciji HNB-a. Sigurno to nije prošlo nezamijećeno kod premijera Andreja Plenkovića i čelništva HDZ-a o kojima najviše ovisi izbor prvih ljudi središnje banke.

Na čelo HNB-a postavio ga je tadašnji SDP-ov premijer Zoran Milanović. Oporba je Vujčiću zalijepila etiketu 'Milanovićeva čovjeka', ali on je to odlučno opovrgao.

'Ne kandidirati ponovno Vujčića bila bi izgubljena prilika za Hrvatsku i istočne zemlje EU-a', rekao je Gunter Deuber , glavni ekonomist Raiffeisen Banke u Beču za Bloomberg. 'Ima čvrst ugled, čak i u krugovima monetarne politike sklone strožim mjerama, dok je uvijek pokazivao razumijevanje za politiku. U tom smislu, on je prihvaćen od Upravnog vijeća i ne smatra ga se dogmatikom.'

'A ako bi netko htio dovesti poslušnika za guvernera, trebao bi biti jako neinformiran da uzme mene', kazao je Vujčić u srpnju 2012.

Kormilareći HNB-om aktualni guverner se, kao i cijela država, susreo s nekoliko velikih kriza. Možda za njega osobno najiscrpljujuća izbila je 2015. kada je nagla aprecijacije švicarskog franka mnoge građane s kreditima u toj valuti bacila na prosjački štap.

Brojni kritičari osuli su paljbu po HNB-u i Vujčiću optužujući ih za pogodovanje bankama i sporu reakciju. Skoro nije bilo dana da se nije tražila njegova ostavka. Pojedini oporbeni političari išli su toliko daleko da su središnju banku nazivali 'leglom kriminala, korupcije i svega zla'.

'Neću dati ostavku jer sam upravo 2005. godine bio jedini koji je glasno govorio o rizicima švicarskih franaka. Tada, osim mene, nitko nije javno istupio i govorio da je to rizično, a danas, deset godina kasnije, oni koji su tada šutjeli pokušavaju me prozvati kao odgovornog za to', branio se guverner u travnju 2015.

Početkom 2016. Udruga Franak ga je prijavila Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog njegovog sudjelovanja na konferencije UniCredit banke u austrijskom Kitzbühelu.