Optimistični Vujčić: Živjet ćemo bolje u 2024. Plaće će rasti brže od inflacije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama i to za listopad ove godine iznosila je 1 178 eura.Realan je to rast u odnosu na godinu prije od 105 posto. No medijalna neto plaća, dakle ona koju najviše ljudi prima, iznosi samo 1014 eura. Život nam je skup, jasno je to svima, vidimo to po svakom odlasku u trgovinu i da je inflacija veća od rasta plaće.

Guverner HNB-a, Boris Vujčić, gostovao je u RTL-u Danas i odgovorio na pitanje svih pitanja hoćemo li živjeti bolje ili lošije u 2024.?

'Da, hoćemo, inflacija je vrhunac dosegla u studenom 2022. i otada pada. Te smo godine imali pad realnih plaća zbog visoke inflacije, no već sada su plaće u pozitivnom teritoriju od drugog kvartala ove godine. Očekujemo da će nastaviti rasti brže od inflacije i da će 2024. realni rast plaće biti 3,6 posto. Prosječna inflacija past će s 8,4 posto u ovoj godini na 4 posto (u idućoj godini op.a). A plaće će nastaviti rasti, istina sporije nego 2023., ali brže od inflacije', kazao je guverner.

S obzirom da je građane svojedobno savjetovao kupuju tamo gdje je jeftinije, upitan je stoji li i dalje iza toga i pratiti li on akcije kazao je da je ''tje uvijek najbolji recept za borbu protiv inflacije''.