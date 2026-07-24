Vrhovni sud potvrdio: Zatezne kamate samo do konverzije, svaka strana snosi svoj trošak

Najnovije rješenje Vrhovnog suda vezano uz kredite u švicarskim francima potvrđuje raniju odluku da građani imaju pravo na zatezne kamate do konverzije kredita, ali i da trebaju dijeliti sudske troškove s bankama

Vrhovni sud Republike Hrvatske najnovijim je rješenjem odbio prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Varaždinu iz listopada 2025. godine, ocijenivši da je donesena u skladu s pravnim shvaćanjem Proširenog vijeća Vrhovnog suda iz svibnja ove godine. Odluka potvrđuje dva ključna stava koja proizlaze iz pravnog shvaćanja proširenog vijeća. Potrošačima pripadaju zatezne kamate na preplaćene iznose samo do dana konverzije kredita, dok u pogledu troškova postupka vrijedi pravilo da, kada obje strane djelomično uspiju u sporu, svaka snosi svoje troškove.

Zatezne kamate u punom iznosu Da pojasnimo, građani koji su svoje kredite u švicarskim francima konvertirali u euro, nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice koja proizlazi iz ništetnih ugovornih odredbi, odnosno nepoštene valutne klauzule i jednostrano promjenjive kamatne stope. Ali, oni imaju pravo na zatezne kamate na pojedinačno preplaćene svote kredita od sklapanja ugovora o kreditu do dana konverzije tog kredita iz švicarskog franka u euro. Pritom je važno da se zatezne kamate dosuđuju u punom iznosu i ne umanjuju za korist koju su građani ostvarili samom konverzijom.