Od mehaničara do prodavača: Ako razmišljate o promjeni posla, bacite oko na ove oglase

Nova TV zapošljava Voditelja projekata sponzorstva i promocije (m/ž/d). Traži komunikativnu, organiziranu i kreativnu osobu koja voli raditi s ljudima, prati trendove i želi razvijati karijeru u dinamičnom medijskom okruženju. Prednost imaju kandidati s iskustvom u vođenju projekata u marketingu, agencijama ili medijima. Poslodavac nudi mogućnost profesionalnog razvoja, dodatno zdravstveno osiguranje i brojne pogodnosti za zaposlenike. Prijavi se do 27. srpnja.

MORALIS d.o.o. traži Servisera caffe aparata (m/ž). Poželjno je tehničko obrazovanje i iskustvo na sličnim poslovima, no važni su i motivacija za učenjem te želja za napredovanjem. Poslodavac osigurava službeno vozilo i alat, edukaciju, rad s premium brendovima te mogućnost dugoročnog razvoja. Prijavi se do 1. kolovoza.

STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o. zapošljava Mehaničara (m/ž). Traži se kandidat sa srednjom stručnom spremom i najmanje godinu dana iskustva na sličnim poslovima, a prednost imaju osobe s iskustvom održavanja rotacijske opreme. Kao dio INA Grupe, zaposlenicima su osigurane brojne pogodnosti, uključujući dodatno zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, božićnicu, regres i mogućnosti stručnog usavršavanja kroz INA Akademiju. Prijavi se do 1. kolovoza.

Deceuninck d.o.o. traži Sales Support Specialista (m/f). Od kandidata se očekuje viša stručna sprema, dobro znanje engleskog jezika, napredno korištenje MS Officea te razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Poslodavac nudi rad u modernom proizvodnom pogonu, konkurentna primanja, naknadu za prijevoz i topli obrok, kao i brojne dodatne pogodnosti za zaposlenike. Prijavi se do 27. srpnja.

Fliba d.o.o. – Merkury zapošljava Prodavača / skladištara u mobilnom timu (m/ž). Iskustvo nije uvjet, a od kandidata se očekuju odgovornost, ljubaznost i spremnost na rad u drugim gradovima uz osiguran smještaj. Poslodavac nudi stimulativna primanja s bonusima, naknadu za prijevoz i topli obrok te niz dodatnih pogodnosti za zaposlenike. Prijavi se do 27. srpnja.

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