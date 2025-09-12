Unatoč rastu inflacije, na Wall Streetu novi rekordi

Dow Jones skočio je 1,36 posto, na 46.108 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,85 posto, na 6.587 bodova, a Nasdaq indeks 0,72 posto, na 22.043 boda. Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine, premda je izvješće o potrošačkim cijenama pokazalo da inflacija raste.

U kolovozu su, naime, cijene na malo porasle za 0,4 posto na mjesečnoj razini, više nego što se očekivalo. Na godišnjoj je razini, pak, inflacija dosegnula 2,9 posto, najvišu razinu od siječnja, pa se čini da su carine, koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump, podržale rast inflacije.

Temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene hrane i energije, dosegnula je, pak, u kolovozu 3,1 posto. A rast inflacije ne ostavlja središnjoj banci puno prostora za smanjenje kamatnih stopa, a obzirom da je Fedova ciljana razina inflacije oko 2 posto.