Unatoč rastu inflacije, na Wall Streetu novi rekordi

Na Wall Streetu su u četvrtak svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer ulagači očekuju smanjenje kamata američke središnje banke, unatoč rastu inflacije u SAD-u
Dow Jones skočio je 1,36 posto, na 46.108 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,85 posto, na 6.587 bodova, a Nasdaq indeks 0,72 posto, na 22.043 boda. Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine, premda je izvješće o potrošačkim cijenama pokazalo da inflacija raste.
U kolovozu su, naime, cijene na malo porasle za 0,4 posto na mjesečnoj razini, više nego što se očekivalo. Na godišnjoj je razini, pak, inflacija dosegnula 2,9 posto, najvišu razinu od siječnja, pa se čini da su carine, koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump, podržale rast inflacije.
Temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene hrane i energije, dosegnula je, pak, u kolovozu 3,1 posto. A rast inflacije ne ostavlja središnjoj banci puno prostora za smanjenje kamatnih stopa, a obzirom da je Fedova ciljana razina inflacije oko 2 posto.
Međutim, broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima porastao je prošloga tjedna više nego što se očekivalo, na 263.000, najvišu razinu u gotovo četiri godine. Zbog slabosti tržišta rada, ulagači su uvjereni da će čelnici Feda na sjednici idućega tjedna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.
'Izvješće o inflaciji ostalo je u sjeni podataka o nezaposlenima. Premda je inflacija porasla više nego što se očekivalo, to ne daje Fed prostora za oklijevanje u rezu kamata idućega tjedna. Ako ništa drugo, rast nezaposlenosti ukazuje na hitnost u donošenju odluka Feda, pa se idućega tjedna mogu očekivati i signali o daljnjim rezovima kamata', kaže Seema Shah, strateginja u tvrtki Principal Asset Management.
ECB ostavio kamate nepromijenjene
I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,78 posto, na 9.297 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,30 posto, na 23.703 boda, a pariški CAC 0,80 posto, na 7.823 boda.
Čelnici Europske središnje banke odlučili su jučer na redovnoj sjednici ostaviti kamatne stope nepromijenjene, no povećali su procjene rasta gospodarstva eurozone u ovoj godini za 0,3 postotna boda, na 1,2 posto. Doduše, povećali su i procjene inflacije, no samo za 0,1 postotni bod, na 2,1 posto.