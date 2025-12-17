WALL STREET

Indeksi na burzama padaju treći dan zaredom, ovo je razlog

B. S. / Hina

17.12.2025 u 07:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: John Angelillo / UPI
Bionic
Reading

Na Wall Streetu su u utorak Dow Jones i S&P 500 indeks pali treći dan zaredom jer novi gospodarski podaci nisu utjecali na očekivanja u vezi kamatnih stopa američke središnje banke, dok je Nasdaq blago porastao.

Dow Jones oslabio je 0,62 posto, na 48.114 bodova, a S&P 500 0,24 posto, na 6.800 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,23 posto, na 23.111 bodova.

Ulagači su oprezni jer novi gospodarski pokazatelji nisu osjetnije utjecali na očekivanja u vezi kamatnih stopa Feda.

U studenom je u SAD-u broj zaposlenih porastao za 64.000, nakon što je u listopadu pao zbog privremenog zatvaranja saveznih službi.

U listopadu je, pak, promet u trgovini na malo stagnirao u odnosu na prethodni mjesec, dok su analitičari očekivali blagi rast.

Ti podaci navode na zaključak da rast gospodarstva nije baš impresivan, ali i da nije ni tako slab kako su neki mislili.

„Gotovo svi podaci gledaju se kroz prizmu kako bi mogli utjecati na Fed, a ovi podaci nisu pomaknuli iglu ni u jednom smjeru”, kaže Mark Hackett, strateg u tvrtki Nationwide.

Nakon što je prošloga tjedna Fed smanjio kamate treći put ove godine za 0,25 postotnih bodova, na tržištu se procjenjuje da bi u idućoj godini mogao smanjiti kamate u dva navrata, dok čelnici Feda u prosjeku očekuju jedan rez.

Nasdaq indeks jučer je porastao nakon višednevnog pada jer je ponešto popustio pritisak na dionice tehnoloških kompanija.

Dow Jones i S&P 500 pali su, pak, zbog pritiska na energetski sektor, nakon što su cijene nafte pale na najniže razine od 2021. godine. Zbog toga je S&P 500 indeks energetskog sektora potonuo gotovo 3 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,68 posto, na 9.684 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,63 posto, na 24.076 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.106 bodova.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zeleno svjetlo

zeleno svjetlo

Eurozastupnici odobrili jednostavnija pravila izvješćivanja o održivosti poslovanja
statistički podaci

statistički podaci

Kolike su plaće u Europi: Razlike su na prvu goleme, ali kad se dodaju troškovi života...
Dow Jones oslabio

Dow Jones oslabio

Oprez na Wall Streetu uoči gospodarskih izvješća

najpopularnije

Još vijesti